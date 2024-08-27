Взлеты и падения недели

В плане движения акций неделя была очень активной и разносторонней. Мы видели как сильные взлеты, так и глубокие падения.

🏆Топ-5 лучших акций недели:

1. Селигдар +21,8%

2. Юнипро +6,1%

3. Полюс +3,8%4

4. Яндекс +2,6%

5. Эн+ Групп +2,5%

Золотодобытчики растут активнее всех. Селигдар на неделе получил новую лицензию на разработку золото-урановорудного месторождения в Якутии, но этот факт не объясняет столь сильный рост бумаг. А вот снижение отставания от роста других компаний отрасли вполне может иметь место, ведь январь бумаги закончили слабой динамикой.

Акции Юнипро уже 1,5 месяца продолжают пользоваться спросом у инвесторов. Инвесторы зачем-то надеются на выплату дивидендов, хотя менеджмент компании не давал никаких поводов для таких надежд.

👎Топ-5 лузеров недели:

1. Группа Позитив -16,1%

2. ВК -9,6%

3. Хэдхантер -5,4%

4. Мечел -5,0%

5. ЮГК -4,6%

Пролив недели в акциях Позитива связан с публикацией операционной отчетности за 2024 год, в которой и без того сильно сокращенные прогнозные отгрузки оказались еще нижи ожидаемых - всего лишь 26 млрд. рублей. Мы ожидаем, что финансовая отчётность по МСФО будет слабой, поэтому позитив сменился на негатив.

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