Инвесторы сократили вложения в фонды денежного рынка в начале года

Согласно данным инвестиционных аналитиков, чистый приток средств в розничные ПИФы составил менее 32 млрд. рублей, тогда как во втором полугодии 2024 года ежемесячные притоки превышали 70 млрд. рублей, а в декабре достигли рекордных 235 миллиардов!

💰Фонды денежного рынка, которые в прошлом году были главным драйвером роста, привлекли всего 42 млрд рублей - это в 7,5 раза меньше декабрьского показателя. Такое снижение во многом обусловлено сезонным фактором: конец года традиционно является активным периодом для управляющих компаний, а в январе на фоне праздников наблюдается спад инвестиционной активности.

Дополнительное давление оказал отток средств из биржевых фондов денежного рынка во второй половине января. Говорят, что крупнейшие БПИФы данного сегмента потеряли за две недели более 15 млрд. рублей, а по итогам месяца привлекли лишь 1,2 млрд. рублей против 176 миллиардов месяцем ранее.

❗Эксперты уверены, что ситуация носит временный характер и уже в ближайшее время спрос на данные активы восстановится. Тем более что политика ЦБ остается неизменной, а ставки на денежном рынке продолжают превышать 20% годовых. Многое будет зависеть от пятничного решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

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