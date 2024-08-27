Итоги 11 февраля на Московской бирже

После утренней просадки, которая стала следствием торгов на вечерней сессии индекс, Мосбиржи резко развернулся на новости о прилете специального представителя США в Москву.

Геополитика продолжает управлять настроениями и ожиданиями инвесторов, хотя выводы делать преждевременно без официального заявления от российской стороны. Индекс Московской биржи в итоге вырос на 📈+0,19% от уровня вчерашнего закрытия до 3 018,02 пункта.

В эту пятницу как раз геополитика сойдется с экономикой - в Мюнхене будут обсуждать предложения США, а в Москве пройдет совещание по ключевой ставке. Сегодня стало известно, что в Правительстве оценили жесткую ДКП, которая помогла снизить уровень инфляции в стране.

Сбербанк опубликовал итоги работы в январе по РСБУ. У банка все стабильно - чистая прибыль год к году выросла на 15,5% до 132,9 млрд. рублей, хотя и было отмечено снижение розничного кредитного портфеля на 0,5%. Акции банка выросли на 📈+1,2%, тем самым поддержав рынок. Обычно с февраля-марта бумаги Сбербанка начинают расти вплоть до закрытия реестра по дивидендам, который уже плавно сместился с мая на летние месяцы.

Лидер падения - акции РусГидро 📉-5,2%. Правительство сейчас обсуждает мораторий на выплату дивидендов компании РусГидро до 2028 года по причине плохого финансового состояния. За 2023 год инвесторы уже не получили свои дивиденды, поэтому эта новость уже окончательно вывела компанию из дивидендных стратегий инвестирования.

Президент Путин призвал поддержать внутреннюю переработку древесины в связи со сложностями при экспорте лестной продукции. Новость положительно повлияла на акции Сегежи, которые подросли на 📈+2,6%.

Аэрофлот 📉-0,4% в январе нарастил объем пассажиропотока на 1,9% год к году до 3,9 млн. человек. Процент занятости пассажирских кресел составил 86%, без овербукинга, но все к тому идет. Несмотря на рост операционных показателей инвесторы не видят пока что инвестиционных идей в бумагах компании.

Выручка Норникеля по РСБУ в 2024 году составила 905 млрд. рублей, что на 3% выше прошлого года. Чистая прибыль упала на 57% до 123 млрд. рублей, в компании отметили снижение показателя за счет уменьшения доходов от участия в других организациях. С нетерпением ждем отчета по МСФО, который даст полную картину бизнеса. Акции компании теряют 📉-0,3%.

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