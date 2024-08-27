🏠29,5% годовых по облигациям АПРИ

Суровый челябинский девелопер АПРИ продолжает активно выпускать облигации для финансирования своих строительных проектов. Давайте посмотрим почему компания предлагает такую высокую доходность.

АПРИ как группа компаний с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, региональная доля рынка составляет около 25%. В целом в портфеле группы насчитывается 14 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге, на острове Русском во Владивостоке, в Ставропольском крае и Ленинградской области.

Компания уже сдала в эксплуатацию более 700 тыс. кв.м. жилья и еще 377 тыс. кв.м. сейчас находятся на стадии строительства.

2024 год полностью перестроил структуру продаж квартир: увеличилась доля продаж квартир без господдержки до 41%, на семейную ипотеку приходится 39% продаж, на ипотеку с государственной поддержкой - порядка 20%.

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером APRI. Компания успешно вышла на IPO летом 2024 года и с того времени стоимость бумаг выросла на 47,2%.

👀Что там по выпуску?

🏠Дата размещения - 12.02.2025г., а это уже сегодня, у нас самые горячие обзоры 😜

🏠Дата погашения - 17.01.2030г., размещения на 5 лет, так как производственный цикл у застройщиков длиннее.

🏠Объем размещения - 200 000 000 рублей.

💰Размер купона - 29,5% годовых и он фиксированный, во всяком случае до наступления оферты. Доходность выше крыши, а доходность к погашению еще выше - 33,8%.

🏠Выплата купонов - ежемесячно, первая выплата запланирована на 14 марта 2025г.

🏠По выпуску предусмотрена оферта (куда же без нее с таким высоким купоном) через 1,5 года. Дату оферты надо записать во всех блокнотах и поставить напоминание во всех календарях, потому что после нее доходность возможно снизится очень сильно.

🏠Выпуск АПРИ-БО-002Р-07 (ISINRU000A10AUG3) доступен даже для неквалифицированных инвесторов, но после тестирования.

📊Что еще важно знать?

📌Выручка АПРИ за 9 месяцев по МСФО составила 14,1 млрд. рублей, увеличившись в 2,4 раза год к году, объём продаж вырос на 31%, до 13,5 млрд. рублей, рост продаж в кв.м. составил 6%. Такой сильный рост выручки был связан с повышением строительной готовности проектов. За 2024 год предварительная выручка составила 18 млрд. рублей.

📌Чистая прибыль за 9 месяцев составила 0,9 млрд. рублей и этот показатель год к году снизился на 12%.

📌Компания активно наращивает заемные средства, которые с начала года выросли на 28% до 27,2 млрд. рублей, из которых облигационный долг составляет 4,2 млрд. рублей.

📌Прогнозный показатель чистый долг/EBITDA на конец 2024 года оценивается компанией в 3,1х.

📌В октябре 2024 года Национальное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг компании до BBB- со стабильным прогнозом.

АПРИ выходит на рынок облигаций небольшими запросами, тем самым наращивая долговые обязательства. Доходность близка к космической, но и риски также высоки, как строительной отрасли, так и инвестирования в данного эмитента.

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