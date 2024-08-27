Инфляция опять ускорилась. Итоги 12 февраля на Московской бирже

Торговая сессия открылась активным ростом, но к вечеру огонек стал угасать, инвесторы ждут недельной информации по инфляции, пытаясь предугадать пятничное решение ЦБ по ключевой ставке. Индекс Московской биржи за день показал небольшой рост на 📈+0,25% до 3 025,63 пункта.

Уже после закрытия основной торговой сессии Росстат опубликовал данные об инфляции. Недельная инфляция составила 0,23%, таки образом годовая прогнозная инфляция составляет 10,0%. Целевой ориентир ЦБ не изменился - 4%.

Не благодарное это дело прогнозировать основные показатели денежно-кредитной политики, но лично я не жду её ослабления на этой неделе., а в идеале ключевую ставку надо бы поднять еще хотя бы на 100 б.п.

Новатэк опубликовал отчётность по МСФО за 2024 год. Выручка компании год к году выросла на 12,7% до 1,5 трлн. рублей, чистая прибыль также показала рост на 6,6% до 493 млрд. рублей. Одного меня смущает рост чистого долга в 15 раз за год?! Правда показатель чистый долг/EBITDA продолжает оставаться на низком уровне 0,14х. Акции компании корректируются на 📉-0,5%.

Прокачка газа по Турецкому потому за последнюю неделю выросла до 390 млн. куб.м., это максимальный размер за все 5 лет существования турецкой трубы. Зима как никак, европейцам надо чем-то топить свои дома и не только... Акции Газпрома сегодня в лидерах роста 📈+2,6%. Шутки о том, что зима пришла нежданно оставим для комментаторов.

В лидерах падения сегодня оказались акции ФосАгро 📉-4,5%. Завтра компания должна опубликовать отчётность по МСФО за 2024 год и завтра совет директоров должен дать рекомендации по выплате дивидендов. Мы прогнозируем выплату в размере 135-145 рублей на одну акцию, что соответствует 2% дивидендной доходности, но мы с вами знаем, что совет директоров ФосАгро может давать нестандартные рекомендации.

Московская биржа 📈+0,4% начнет тестировать торги на выходных уже с 15 февраля, чтобы дать доступ инвесторам к боевой версии торгов с 1 марта 2025 года. Ожидается, что торговая сессия будет проводиться с 09:50 до 19.00 мск. Мосбиржа вступила в конкурентную борьбу с СПБ Биржей в данном направлении и, скорее всего, она победит конкурента.

Спекулянты сегодня пампят бумаги Глобалтрак, которые взлетели на 🚀15,9%. Обратит ли на это внимание Центробанк?

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