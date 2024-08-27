21,75% на облигациях МТС

Российский гигант телекоммуникационного сектора продолжает пылесосить деньги на рынке. Куда же сейчас выгоднее инвестировать — в облигации или в акции МТС?

👀Что там по выпуску?

☎Дата размещения - 14.02.2025г.

☎Дата погашения - 30.01.2028г.

☎Объем размещения - 20 000 000 000 рублей - не малый запрос, это вам не какой-то девелопер АПРИ 😜

💰Размер купона - 21,75% годовых, он фиксирован и к оферте эта доходность составит 24%.

☎Выплата купонов - ежемесячно.

☎Амортизация отсутствует, но предусмотрена оферта через 1,3 года.

☎Выпуск МТС-001P-28 доступен для неквалифицированных инвесторов даже без тестирования.

Открытость для неквалифицированных инвесторов и относительно низкая доходность вытекает из высокого кредитного рейтинга компании AAA со стабильным прогнозом. Поэтому данные облигации принято считать защитными, даже несмотря на высокую закредитованность компании.

Последняя отчетность наглядно показала какой эффект оказывает долговая нагрузка в связке с высокой ключевой ставкой на финансовый результат компании. По итогу 9 месяцев выручка МТС выросла на 15,3% год к году до 190,4 млрд. рублей, а вот чистая прибыль совершила кульбит и упала на 89% год к году до 1 млрд. рублей.

Радует только тот факт, что чистый долг/EBITDA пока еще находится на приемлемом уровне 1,9х, но годовая отчетность может добавить негатива.

А теперь сравним доходности. Предположительно по дивидендам мы ждем выплаты в размере 35 рублей на одну акцию, таким образом предполагаемую дивидендную доходность можно оценить в 15% годовых. Если бы мы купили акции сегодня, то до дивидендной отсечки осталось бы 5 месяцев.

За эти же 5 месяцев доходность по облигациям составила бы около 9%, правда волатильность по облигациям намного ниже, а вот акции могут достаточно непредсказуемо двигаться в зависимости от новостийного фона и ожиданий частных инвесторов.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.