🔥Позвонил так позвонил. Итоги 13 февраля на Московской бирже

Очередной шаг к решению украинского кризиса сделан, что и отразилось на фондовом рынке. Инвесторы очень быстро забыли и о высокой ключевой ставке, и о росте инфляции, и обо всех прочих экономических факторах, влияющих на рынок.





Рост акций на вечерней торговой сессии нашел свое отражение в индексе Московской биржи только сегодня утром, когда уровень поднялся выше 3 200 пунктов. К закрытию сегодняшней основной торговой сессии фиксируем рост индекса Мосбиржи на 📈+5,99% до 3 206,97 пункта. Последний раз мы видели такой уровень в начале июня 2024 года.

В лидерах роста Газпром 📈+8,0% — главный бенефициар урегулирования ситуации в Украине. Спрос на бумаги ажиотажный, а долгосрочные инвесторы радуются выходу акций из красной зоны в зеленую. Акции Газпрома в лидерах по объему торгов, по состоянию на 18:45 он составил 85,2 млрд. рублей, в 2,5 обогнав объемы торгов акциями Сбербанка.

Также бенефициаром снятия ограничений является СПБ Биржа 📈+5,2%, ведь для инвесторов могут стать открытыми каналы торговли иностранными активами.

Неожиданно акции АФК Система также взлетели на 📈+8,8%. Факторов для роста акций этой компании нет, даже скрытых факторов, а значит кто-то решил поиграться.

Группа Черкизово отчиталась за 2024 год по МСФО. Выручка выросла на 13,7% до 259,3 млрд. рублей, чистая прибыль выросла на рекордные 25,6% до 20,4 млрд. рублей. На основании этой отчетности совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 98,92 рубля на одну акцию. Бумаги компании прибавляют 📈+3,3%.

Завтра инвесторов ждет решение совета директоров ЦБ по ключевой ставке и, возможно, новые геополитические подробности с полей мюнхенской конференции.

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