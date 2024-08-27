❤️Пятничное охлаждение. Итоги 14 февраля на Московской бирже

Отсутствие ужесточения денежно-кредитной политики для бизнеса является большим плюсом, однако не стоит забывать, что эта самая ключевая ставка остается рекордно высокой, а значит финансовые отчеты эмитентов опять будут сводиться с сокращением чистой прибыли.

При этом поводов для снижения ключевой ставки объективно нет, кроме хотелок крупного бизнеса. Инвесторы также ожидали сохранения 21%, при этом ЦБ прогнозирует среднюю ставку до конца года в диапазоне 19-22%... С одной стороны, это означает, что потолок не достигнут. А с другой стороны, ЦБ может свои прогнозы может корректировать и делает это на постоянной основе, так что паниковать не стоит.

После бурного роста рынка в последние дни охлаждение перед выходными выглядит более чем логично. Индекс Московской биржи сократился на 📉-0,69% до 3 185 пунктов.

Других важных новостей на фондовом рынке нашей страны особо не наблюдалось. Среди ожидаемых событий - с 17 февраля на торги Московской биржи вернутся уже акции Русагро с новым тикером RAGR. Акции компании Русагро войдут в первый котировальный список, а там и до главного индекса страны не далеко. Напомню, что расписки торговались последний раз 2 декабря 2024 года.

Интер РАО 📉-1,2% отчитался по РСБУ за 2024 год. Выручка компании составила 260,7 млрд. рублей, увеличившись на 4,8% год к году. Чистая прибыль по итогам 2024 г. составила 48,7 млрд. рублей против 36,4 млрд. рублей за аналогичный период 2023 года.

Самолет 📉-1,2% отчитался о сокращении продаж на 17% в 2024 году в натуральном выражении. В денежном выражении продажи сократились всего лишь на 2% до 282 млрд. рублей.

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