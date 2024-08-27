✈️И самолет в Саудовскую Аравию взлетел, и фондовый рынок 17 февраля взлетел

Торговая неделя опять началась с геополитических новостей, на которых индекс Московской биржи установил новый полугодовой максимум, взлетев на 🚀+3,87% до 3 308,41 пункта.

Практически все составляющие индекса Мосбиржи находятся в зеленой зоне, а основные объемы торгов пришлись на 4 компании - Газпром, Сбербанк, ВТБ и Т-Технологии.

После 2,5 месяцев паузы к торгам на Московской бирже вернулись акции Русагро. Депозитарные расписки были обменены на акции с коэффициентом 1:7,0135. Так как бумаги не торговались со 2 декабря, то сегодня они догоняли рынок. Фактически за сегодня акции Русагро выросли на 🚀+40%. Тикер RAGR.

FixPrice 📈+3,3% рассматривает возможность обмена своих расписок на акции российской дочки компании Бэст Прайс. Ориентировочные сроки выхода последней на IPO - 3-4 квартал 2025 года.

Сбербанк 📈+2,9% подал в Арбитражный суд Москвы иск к европейским депозитариям Clearstream Banking и Euroclear Bank на 53,7 млрд. рублей. Подробности еще не раскрыты, ранее банк иск к Euroclear на 10,5 млрд. рублей.

В лидерах роста рынка акции Сегежа 🚀+17,6%. Даже если это банальный памп, то все равно приятно видеть в положительной динамике некогда очень популярную у инвесторов бумагу. Сегежа выиграет от восстановления доступа к европейскому рынку, но как мне кажется инвесторы сильно переоценивают сроки такого возвращения.

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