29,5% годовых на облигациях Хромос Инжиниринг

Хромос Инжиниринг специализируется на производстве жидкостных и газовых хроматографов - программно-аппаратных комплексов для количественного и качественного анализа состава смесей. Основной производственной площадкой является цех в Дзержинске (Нижегородская область). Функционируют на рынке уже 30 лет. Компания работает по модели вертикально-интегрированной структуры в нескольких взаимодополняющих областях, обеспечивая выполнение полного цикла работ: от металлообработки до инжиниринга крупных проектов и сервисного обслуживания клиентов. Деятельность компании простирается на Россию, страны СНГ и ОАЭ. Компания активно участвует в импортозамещении крупных европейских и американских брендов.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения - 20.02.2025г. 👉Дата погашения - 05.02.2028г. 👉Объем размещения - 250 000 000 рублей. 👉Цель финансирования - пополнение оборотных средств. 💰Размер купона - 29,5% годовых, купон фиксированный как минимум до оферты. Доходность к погашению составит заоблачные 33,85%. Размер купона обусловлен как кредитными рисками, так и, скорее всего, невозможностью получения банковского кредита. 👉Выплата купона - ежемесячно с 22.03.2025 года. 👉По выпуску предусмотрены сразу две оферты - через 1 год и через 2 года. 👉Выпуск Хромос Инжиниринг-БО-03 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

📊Что еще важно знать?