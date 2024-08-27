29,5% годовых на облигациях Хромос Инжиниринг

Хромос Инжиниринг специализируется на производстве жидкостных и газовых хроматографов - программно-аппаратных комплексов для количественного и качественного анализа состава смесей. Основной производственной площадкой является цех в Дзержинске (Нижегородская область). Функционируют на рынке уже 30 лет.
Компания работает по модели вертикально-интегрированной структуры в нескольких взаимодополняющих областях, обеспечивая выполнение полного цикла работ: от металлообработки до инжиниринга крупных проектов и сервисного обслуживания клиентов.
Деятельность компании простирается на Россию, страны СНГ и ОАЭ. Компания активно участвует в импортозамещении крупных европейских и американских брендов.
👀Что там по выпуску?
👉Дата размещения - 20.02.2025г.
👉Дата погашения - 05.02.2028г.
👉Объем размещения - 250 000 000 рублей.
👉Цель финансирования - пополнение оборотных средств.
💰Размер купона - 29,5% годовых, купон фиксированный как минимум до оферты. Доходность к погашению составит заоблачные 33,85%. Размер купона обусловлен как кредитными рисками, так и, скорее всего, невозможностью получения банковского кредита.
👉Выплата купона - ежемесячно с 22.03.2025 года.
👉По выпуску предусмотрены сразу две оферты - через 1 год и через 2 года.
👉Выпуск Хромос Инжиниринг-БО-03 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮Кредитный рейтинг компании был присвоен РА Эксперт в апреле 2024 года на уровне BB со стабильным прогнозом.
🧮В обращении находятся два выпуска облигаций в общим объемом 750 млн. рублей, то есть компания точно не является но-неймом на рынке облигаций. В апреле 2025 года по первому выпуску состоится исполнение оферты.
🧮Согласно отчётности по МСФО за 9 месяцев 2024 года заемные средства составляют 1,3 млрд. рублей и за год они выросли как раз на величину размещенных облигаций. На отчетную дату заемные средства составляют 45% валюты баланса и носят долгосрочный характер.
🧮За 9 месяцев выручка компании составила 1,4 млрд. рублей, увеличившись год к году на 68%. В структуре выручки 89,5% приходится на хроматографическое оборудование, 4,2% - на лабораторную мебель.
🧮Чистая прибыль показала двойной рост за год до 311,6 млн. рублей. Компания не распределяет чистую прибыль, направляя её в бизнес. Нераспределенная прибыль на 30.09.2024 года составляет 658 млн. рублей.
🧮На 30.09.2024г. Хромос Инжиниринг зафиксировала рекордный размер EBITDA 657 млн. рублей, показатель год к году вырос на 245%. Чистый долг/EBITDA = 1,9х, а значит компания может обслуживать свои обязательства.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
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