Взлеты и падения недели

Геополитика активно влияла на наш фондовый рынок всю неделю, давайте разберем какие бумаги в индексе Московской биржи показали рост, а какие показали отрицательный рост.

🏆Топ-5 лучших акций недели:

1. Ростелеком +10,9% - в ближайшее время компания должна представить обновленную дивидендную политику. Больших надежд для инвесторов с дивидендной стратегией я не возлагаю, но с 5 рублей на одну акцию картина точно сдвинется.

2. Аэрофлот +10,6% - ждем того же, но уже без особого энтузиазма. Компания ожидаемо закроет год с прибылью впервые за последние 5 лет.

3. Новатэк +8,8%

4. АФК Система +8,3% - бумаги растут на взлете акций 🪓Сегежа на 27% за неделю.

5. Магнит +8,1% - ждем годовую отчетность. 2025 год - это год ритейла и IT, поэтому зеленый свет для компании.

Эта неделя прошла на фондовом рынке под зеленым флагом. 🚩В красной зоне находились только 5 компаний:

1. ПИК -4,8%

2. Астра -4,7%

3. МКБ -3,6% - после двух месяцев непонятного роста бумаги начали корректироваться.

4. Группа Позитив -1,3% - наверное, это была последняя неделя снижения стоимости бумаг, скорость отката уже почти свелась к нулю. За последний месяц бумаги потеряли 22%.

5. Мечел -0,5% - выручка компании за 2024 год снизилась на 5% до 387,5 млрд. рублей, а чистая прибыль годом ранее сменилась убытком в размере 37,1 млрд. рублей.

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