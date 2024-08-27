Календарь инвестора на неделю

Прежде всего поздравляю всех мужчин и парней с прошедшим Днем защитника отечества. Всем только мирного неба над головами!

Кроме того, всех поздравляю с началом Масленицы. Пусть зимние холода отступают и на наш рынок приходит весенняя оттепель. Приблизить весну можно и нужно приготовлением и поеданием блинов со вкусными начинками.

И третье, началась последняя инвестиционная неделя февраля, время неумолимо бежит вперед и давайте посмотрим какие события российского фондового рынка нас ждут.

25 февраля - день инвестора Хэндерсон;

26 февраля - отчет по МСФО за 2024 год от Ростелекома;

26 февраля - данные о недельной инфляции от Росстата;

27 февраля - отчет по МСФО за 2024 год от Сбербанка;

27 февраля - отчет по РСБУ за 2024 год от Русгидро;

27 февраля - финансовые результаты за 2024 год от Ozon;

27 февраля - финансовые результаты за 2024 год от FixPrice;

28 февраля - отчет по МСФО за 2024 год от Интер РАО;

28 февраля - совет директоров по дивидендной политике и стратегии развития до 2030 года от Аэрофлота;

28 февраля - суд по оспариванию штрафа ФАС в размере 3 млрд. рублей от МТС.

Всем желаю успешной инвестиционной недели 💼

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