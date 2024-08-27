Календарь инвестора на неделю

Кроме того, всех поздравляю с началом Масленицы. Пусть зимние холода отступают и на наш рынок приходит весенняя оттепель. Приблизить весну можно и нужно приготовлением и поеданием блинов со вкусными начинками.
И третье, началась последняя инвестиционная неделя февраля, время неумолимо бежит вперед и давайте посмотрим какие события российского фондового рынка нас ждут.
25 февраля - день инвестора Хэндерсон;
26 февраля - отчет по МСФО за 2024 год от Ростелекома;
26 февраля - данные о недельной инфляции от Росстата;
27 февраля - отчет по МСФО за 2024 год от Сбербанка;
27 февраля - отчет по РСБУ за 2024 год от Русгидро;
27 февраля - финансовые результаты за 2024 год от Ozon;
27 февраля - финансовые результаты за 2024 год от FixPrice;
28 февраля - отчет по МСФО за 2024 год от Интер РАО;
28 февраля - совет директоров по дивидендной политике и стратегии развития до 2030 года от Аэрофлота;
28 февраля - суд по оспариванию штрафа ФАС в размере 3 млрд. рублей от МТС.
Всем желаю успешной инвестиционной недели 💼
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