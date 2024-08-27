11% годовых на валютных облигациях золотодобытчика ЮГК

А перерабатывают руду на 8 предприятиях, там ведь полный цикл - это важно знать. Основные места добычи - Челябинская область и Красноярский край. Основной способ добычи - открытый. На долю более дорогой подземной добычи приходится до 10%. Продажи компания осуществляет по двум основным направлениям - внутренний рынок (как правило, крупные коммерческие банки) и экспорт.

👀Что там по размещению?

📌Дата размещения - 04.03.2025г. 📌Дата погашения - 22.02.2027г., двухлетнее краткосрочное размещение 📌Объем эмиссии - 50 000 000 долларов с номиналом в 100 долларов. 💰Размер купона - не выше 11% годовых, купон фиксированный, а значит доходность можно будет спрогнозировать на весь срок размещения. Скорее всего после закрытия книги заявок доходность будет снижена, я ожидаю её значение близким к 10,6%. 📌Выплата купона - ежемесячно. Тут стоит отметить, что все операции - и покупка, и выплата купонов, и погашение - будут осуществляться исключительно в рублях по курсу Центробанка. Поэтому при ослаблении рубля купонная доходность будет только расти. 📌Отсутствуют как амортизация, так и оферта - без нюансов вплоть до полного погашения. 📌Выпуск ЮГК-001Р-04 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

📊Что важно еще важно знать?