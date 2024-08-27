🧮День корпоративной отчетности. Итоги 27 февраля на Московской бирже

Но к вечеру темпы падения немного сократились и в итоге индекс Московской биржи потерял -1,32%, опустившись до 3 232,65 пункта.





Сбербанк отчитался по МСФО за 2024 год ростом чистых процентах доходов на 17% до 3 трлн. рублей и ростом чистых комиссионных доходов на 10,3% до 842,9 млрд. рублей. Чистая прибыль по итогам 2024 опять рекордная и составила 1 580,3 млрд. рублей, увеличившись год к году на 4,8%.

Греф подтвердил выплату дивидендов за 2024 год, а вот на следующие три года он предполагает возможное сокращение выплаты из-за «волатильного мира». Согласно дивидендной политики можно ожидать порядка 35 рублей на одну акцию. На ожидаемой рынком отчётности бумаги банка слегка скорректировались на 📉-0,1%.

FixPrice 📉-3,4% закончил год с чистой прибылью в размере 22,2 млрд. рублей, которая год к году сократилась на 37,8%. При этом выручка компании выросла на 7,9% до 314,9 млрд. рублей.

Ozon 📉-1,8% продолжает наращивать обороты, годовая выручка взлетела на 45% до 615,7 млрд. рублей, а чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос в 3 раза и составил 286,3 млрд. рублей. Активные инвестиции в развитие площадки нарастили чистый убыток на 39% до 59,4 млрд. рублей. Компания прогнозирует рост оборота на 30-40% в 2025 году.

В лидерах падения акции РусГидро 📉-3,0%. Так инвесторы отреагировали на слабую годовую отчётность компании по РСБУ. Несмотря на рост выручки на 12% до 242,9 млрд. рублей, 2024 год компания закрыла с убытком в размере 13,4 млрд. рублей. На убыток повлияли активная инвестиционная программа компании, в рамках которой за год заемные средства выросли на 47% до 456 млрд. рублей, а за ними подтянулись и процентные расходы. Ждем отчётность по МСФО, но без особого энтузиазма.

Также продолжили своё движение вниз акции Ростелекома 📉-2,8%. Вчера компания отчиталась о сокращении чистой прибыли на 43% до 24,1 млрд. рублей за счет роста процентных расходов.



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