⚡️Облигации энергетической сферы с максимальной доходностью

Во-вторых, это инфляционная защита, так как энергетические компании могут перекладывать рост расходов на потребителей через повышение тарифов. В-третьих, энергетика - это стратегический сектор государства, а значит государство будет поддерживать отрасль при любых сценариях развития.

Сегодня подобрал 5 краткосрочных облигаций энергетического сектора с максимальной доходностью, фиксированным купоном и кредитным рейтингом не ниже ВВВ+, чтобы уже точно свести риски дефолта выплат к минимуму.