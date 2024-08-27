⚡️Облигации энергетической сферы с максимальной доходностью

Во-вторых, это инфляционная защита, так как энергетические компании могут перекладывать рост расходов на потребителей через повышение тарифов. В-третьих, энергетика - это стратегический сектор государства, а значит государство будет поддерживать отрасль при любых сценариях развития.
Сегодня подобрал 5 краткосрочных облигаций энергетического сектора с максимальной доходностью, фиксированным купоном и кредитным рейтингом не ниже ВВВ+, чтобы уже точно свести риски дефолта выплат к минимуму.
1. РусГидро БО-002Р-02 (RU000A10A6B8)
Вчера компания опубликовала финансовую отчётность по РСБУ за 2024 год и отразила там убыток в размере 13,4 млрд. рублей, который был сформирован в том числе из-за высокой долговой нагрузки. Акции сейчас находятся под давлением, а вот облигации показывают максимальную доходность в подборке.
Доходность к погашению - 25,5%
Дата погашения - 22.05.2026г.
Выплата купона - ежемесячно
Кредитный рейтинг - ААА
Текущая цена - 100,1%
2. ТГК-14 001Р-01 (RU000A1066J2)
ТГК-14 - теплогенерирующая компания, ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.
Доходность к погашению - 24,1%
Дата погашения - 30.04.2026г.
Выплата купона - ежеквартально
Кредитный рейтинг - ВВВ+
Текущая цена - 91,7%
3. ТГК-1 БО-001Р-01 (RU000A105NB4)
ТГК-1 ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, объединяющий 52 электростанции.
Доходность к погашению - 23,0%
Дата погашения - 16.12.2027г.
Выплата купона - 2 раза в год
Кредитный рейтинг - АА+
Текущая цена - 91,1%
4. Россети БО 001P-16R (RU000A10ATT8)
Последнее размещение облигаций компании на 15 месяцев в размере 20 млрд. рублей. Спрос у инвесторов на бумагу достаточно высокий.
Доходность к погашению - 21,3%
Дата погашения - 03.05.2026г.
Выплата купона - ежемесячно
Кредитный рейтинг - ААА
Текущая цена - 102%
5. ОГК-2 002P-01 (RU000A101WR0)
Доходность к погашению - 21,2%
Дата погашения - 08.07.2026г.
Выплата купона - 2 раза в год
Кредитный рейтинг - ААА
Текущая цена - 88,5%
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