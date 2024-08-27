Взлеты и падения недели

Если раньше инвесторы могли не смотреть на котировки в субботу и воскресенье, то теперь любой день недели вносит свои штрихи в общую картину фондового рынка.
Для отдыха остались только государственные праздники😜 Хотя, зная амбиции руководства Московской биржи, я не удивлюсь, если фондовый рынок будет функционировать 24/7/365 🤷♂
Пятерка лучших бумаг на этой неделе выглядит следующим образом:
1. Эн+Груп +7,7%
2. МКБ +7,3%
3. Самолет +6%
4. Позитив +3,3%
5. Полюс +2,9%
Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:
1. Ростелеком -10,5%
2. Селигдар -9%
3. Юнипро -7,3%
4. Магнит -6,9%
5. Пик -6,6%
Эн+ является лидером не только этой недели, акции компании за месяц взлетели на 30%. Поводом для такого стремительного движения на волне общего геополитического роста могло также послужить заявление Владимира Владимировича о потенциальной готовности предоставить США 2 млн. тонн алюминия в год. Если экспорт алюминия в США будет восстановлен, то это даст рост алюминиевому производству и рост рентабельности.
Ростелеком падает на слабой отчетности - чистая прибыль год к году сократилась на 43%, большая долговая нагрузка давит на финансовый результат компании. Если бы в 4 квартале не было пересмотра резервов по налогам, то компания могла бы тот квартал закрыть даже с убытком. Снижение чистой прибыли сразу же отразилось на дивидендных ожиданиях инвесторов.
Магнит в лидерах падения на новостях об исключении акций компании из расчета индексов Московской биржи и РТС. Кроме того инвесторы до сих пор так и не поняли причин, которые побудили совет директоров компании рекомендовать дивиденды, а главного акционера не участвовать в голосовании. Обычно исключение из главного бенчмарка страны любого эмитента оказывает психологические давление на частных инвесторов, а тут все собралось воедино.
Юнипро на неделе корректируется после месячного бурного роста почти на 30%. Всё дело в накопленной кубышке и откуда-то возникшим ожиданиям инвесторов в скором её распределении. Также некоторые аналитики указывали на продажу компании российскому собственнику в ближайшее время, что также не является действительностью, ведь таких переговоров не было вообще (во всяком случае по словам руководства Uniper - пока еще владельца 83,7% компании Юнипро).
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