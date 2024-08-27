Взлеты и падения недели

Торговая сессия выходного дня вносит определенные коррективы не только в размеренную инвестиционную «трудовую» пятидневку, но и в динамику бумаг.

Если раньше инвесторы могли не смотреть на котировки в субботу и воскресенье, то теперь любой день недели вносит свои штрихи в общую картину фондового рынка.

Для отдыха остались только государственные праздники😜 Хотя, зная амбиции руководства Московской биржи, я не удивлюсь, если фондовый рынок будет функционировать 24/7/365 🤷‍♂

Пятерка лучших бумаг на этой неделе выглядит следующим образом:

1. Эн+Груп +7,7%

2. МКБ +7,3%

3. Самолет +6%

4. Позитив +3,3%

5. Полюс +2,9%

Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:

1. Ростелеком -10,5%

2. Селигдар -9%

3. Юнипро -7,3%

4. Магнит -6,9%

5. Пик -6,6%

Эн+ является лидером не только этой недели, акции компании за месяц взлетели на 30%. Поводом для такого стремительного движения на волне общего геополитического роста могло также послужить заявление Владимира Владимировича о потенциальной готовности предоставить США 2 млн. тонн алюминия в год. Если экспорт алюминия в США будет восстановлен, то это даст рост алюминиевому производству и рост рентабельности.

Ростелеком падает на слабой отчетности - чистая прибыль год к году сократилась на 43%, большая долговая нагрузка давит на финансовый результат компании. Если бы в 4 квартале не было пересмотра резервов по налогам, то компания могла бы тот квартал закрыть даже с убытком. Снижение чистой прибыли сразу же отразилось на дивидендных ожиданиях инвесторов.

Магнит в лидерах падения на новостях об исключении акций компании из расчета индексов Московской биржи и РТС. Кроме того инвесторы до сих пор так и не поняли причин, которые побудили совет директоров компании рекомендовать дивиденды, а главного акционера не участвовать в голосовании. Обычно исключение из главного бенчмарка страны любого эмитента оказывает психологические давление на частных инвесторов, а тут все собралось воедино.

Юнипро на неделе корректируется после месячного бурного роста почти на 30%. Всё дело в накопленной кубышке и откуда-то возникшим ожиданиям инвесторов в скором её распределении. Также некоторые аналитики указывали на продажу компании российскому собственнику в ближайшее время, что также не является действительностью, ведь таких переговоров не было вообще (во всяком случае по словам руководства Uniper - пока еще владельца 83,7% компании Юнипро).

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