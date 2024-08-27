Топ-5 облигаций от Цифра брокера

Российский фондовый рынок напоминает качели: то вверх, то вниз, под влиянием переменчивых геополитических новостей. Инвесторы с тревогой следят за заголовками, но аналитики из Цифра брокер уверены, что несмотря на текущие колебания, впереди нас ждет рост. А значит уже стоит смотреть в сторону корпоративных облигаций с фиксированным купоном и двум-тремя годами до погашения, а также в сторону длинных ОФЗ для фиксации доходности.
Исходя из такой логики была сформирована та самая топ пятерка облигаций для покупки в марте.
1. ОФЗ 26232
С учетом того, что Банк России, вероятно, завершил цикл повышения ключевой ставки, а геополитическая напряженность начинает снижаться, для инвесторов открывается возможность зафиксировать привлекательные доходности в облигациях федерального займа с погашением в ноябре 2027 года.
2. Газпром Капитал БО-001Р-05
Погашение облигаций произойдет в апреле 2028 года. Эти облигации предлагают хорошую доходность для своего низкого уровня риска, а также имеют хорошую ликвидность. Основная цель выпуска - финансирование хозяйственной деятельности Газпрома.
3. Балтийский лизинг БО-П15
По данному выпуску доходность к погашению составляет 26,75%. Купоны выплачиваются ежемесячно исходя из фиксированной доходности в 23,7%. Плюсом эмитента является высокий кредитный рейтинг на уровне АА- и нацеленность на снижение долговой нагрузки. Но показатель чистый долг/EBITDA на конец 2024 года хоть и снизился, однако по-прежнему остается высоким и составляет 5,6x.
4. Самолет БО-П15
Эксперты отмечают, что при текущем уровне высоких процентных ставок компания сосредоточится на управлении долговой нагрузкой, что подтверждается последними выкупами облигаций. Эти же эксперты считают, что сейчас кредитное качество компании остается стабильным в сегменте «высокий риск — высокая доходность».
5. ГТЛК ЗО2028-Д
Также в подборку попали замещающие облигации с целью получить выгоду от вероятного ослабления рубля в будущем. Текущая доходность выпуска немногим превышает 9%. Из плюсов - это высокий кредитный рейтинг АА-. Компания находится под контролем государства, которое может помочь в случае чего, и занимает порядка 13% рынка лизинга в стране.
⭐Из этой подборки я бы обратил внимание только на облигации Газпром Капитала, но текущий размер купона в 9,8% годовых оставляет желать лучшего. Идея в покупке этих бумаг может быть только в удержании их до погашения, в таком случае эффективная доходность хотя бы приблизится к 19%. Но не для любителей экстрима у данного эмитента можно найти бумаги с хорошей текущей доходностью.
Цифра брокер указали, что материал не содержит
практической ценности индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
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