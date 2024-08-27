Топ-5 облигаций от Цифра брокера

Также в подборку попали замещающие облигации с целью получить выгоду от вероятного ослабления рубля в будущем. Текущая доходность выпуска немногим превышает 9%. Из плюсов - это высокий кредитный рейтинг АА-. Компания находится под контролем государства, которое может помочь в случае чего, и занимает порядка 13% рынка лизинга в стране.

⭐Из этой подборки я бы обратил внимание только на облигации Газпром Капитала, но текущий размер купона в 9,8% годовых оставляет желать лучшего. Идея в покупке этих бумаг может быть только в удержании их до погашения, в таком случае эффективная доходность хотя бы приблизится к 19%. Но не для любителей экстрима у данного эмитента можно найти бумаги с хорошей текущей доходностью.

Цифра брокер указали, что материал не содержит практической ценности индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

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