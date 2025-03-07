Инвесторы активно покупают Газпром. Народный портфель февраля VS индекс Московской биржи!

👉Количество частных инвесторов на Московской бирже в феврале 2025 года выросло на очередные 500 тыс. человек до 36 миллионов.

Это очередной рекорд, но откуда они берутся всё новые и новые инвесторы?! В феврале также немного выросла активность физических лиц - активных стало 3,9 млн. человек.

👉Если вы обратили внимание на высокую ежедневную волатильность, то причина ей мы с вами - частные инвесторы. Доля физиков в торгах акциях - 75%, облигациях - 33%. Чем выше поднимается индекс RGBI, тем ниже доля частных инвесторов в торгах на рынке облигаций. Совпадение? Да 😜

👉Мосбиржа отчиталась о росте активности на торгах утренней сессии - до 8% всех сделок. Также растет доля торгов после окончания рабочего дня - до 20%. Спать надо в это время, а не расшатывать рынок...

Десятка народного портфеля не претерпела изменений, но вот приоритеты инвесторов существенно изменились - акции Газпрома стали держать больше, а от Лукойла и Сургутнефтегаза понемногу избавляются. Итоговая десятка народного портфеля февраля 2025 выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао - 30,8%;

2 (+1) Газпром - 14,9%;

3 (-1) Лукойл - 14,0%;

4 (-) Сбербанк-п - 6,9%;

5 (-) Роснефть - 6,5%;

6 (+1) Т-Технологии - 6,1% - доля всё растет и растет;

7 (+1) Яндекс - 5,6%;

8 (-2) Сургутнефтегаз-п - 5,3% - такими темпами по итогам марта акции могут вылететь из десятки;

9 (-) Норникель - 5,2%;

10 (-) Полюс - 4,7%.

Максимальный месячный рост в народном портфеле показали акции Газпрома 📈+21,3% - мечты инвесторов сбываются, еще бы дивидендов выплатили немножко. В феврале народный портфель вырос на 📈+9,4%, при этом индекс Московской биржи также показал внушительный рост на 📈+8,6%, немного уступив голосу народа.

В ежемесячном противостоянии народного портфеля и индекса Московской биржи счет составил 2:0 в пользу народного портфеля. То есть топ-10 бумаг дают доходность выше средней по рынку и не надо распыляться на остальные? Эксперимент продолжается.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.