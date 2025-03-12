🐄27% на молочных облигациях

🧮Рейтинговое агентство Эксперт еще в мае 2024 года присвоило компании кредитный рейтинг на уровне B+ со стабильным прогнозом.

🧮В обращении находится только дебютный выпуск облигаций на 70 млн. рублей. Остаток задолженности на сегодня составляет 56 млн. рублей.

🧮Компания опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за 3 квартал 2024 года. Выручка за данный период составила 157,6 млн. рублей и год к году она выросла на 78%. Рост выручки связан с активным масштабированием бизнеса, так как еще в 2022 году цифры были более скромными.

🧮До 3 квартала компания работала с прибылью, но по итогам 9 месяцев отразила убыток в размере 3 млн. рублей против 5,6 млн. рублей прибыли за аналогичный период прошлого года. Убыток был получен за счет не бизнесовых расходов и роста расходов на обслуживание облигаций. Годом ранее этих расходов вообще не было.

🧮Основные средства с начала года выросли в 2,6 раза до 46,5 млн. рублей за счет строительства завода. На конец 2022 года основных средств практически не было (а точнее, скорее всего, остаточная их стоимость была на низком уровне из-за амортизации), что еще раз наводит на мысль о активных вложениях в развитие и расширение завода.

🧮Кроме того компания закрыла убытки прошлых лет, которые тянулись как минимум с 2019 года. В 2023 году непокрытый убыток в размере 25,3 млн. рублей сменился на 38,9 млн. рублей чистой прибыли. Заемные средства и кредиторка были трансформированы в капитал в результате присоединения к заводу в 2023 году крупного контрагента.

🧮За 9 месяцев 2024 года заемные средства с нуля рублей выросли до 82,3 млн. рублей, которые были направлены на покупку активов. Большая часть заемных средств была привлечена путем размещения дебютных облигаций и направлена на покупку оборудования для производства новой линейки молочной продукции - творога и сливочного масла. Но этих средств оказалось недостаточно.

В итоге мы имеем не стартап, но активно модернизирующееся предприятие. В бизнесе клиента прослеживается выраженная сезонность бизнес-процессов, сопровождающаяся снижением продаж в летний период, что связано с режимом работы тех социальных объектов, в которые предоставляется продукция молочного завода. Эта же сезонность прослеживается и в амортизации номинала облигаций.

Продукция ММЗ не отличается конкурентными преимуществами, кроме ценовых в узком сегменте, не представлена в широком доступе, и в случае потери контракта с бюджетными учреждениями основной источник выручки исчезнет вместе с возможностью выплачивать купоны и амортизационные платежи по облигациям. Отсюда такая высокая доходность на все 4 года размещения.

Строительство нового цеха может расширить количество покупателей, но пока что о планах выхода продукции на массовый рынок не сообщалось.

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