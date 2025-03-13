💡Опять краткосрочные облигации ИЭК Холдинг на размещении

Только увидел о новом размещении ИЭК Холдинг и сразу же накрыло волной ностальгии. Ведь до недавнего времени я был облигационером выпуска ИЭК Холдинг-001Р-02. Тот выпуск был отличным, а новый еще более привлекательный в плане доходности.

ИЭК Холдинг - это один из ведущих российских производителей и поставщиков решений для передачи и распределения электроэнергии, в сфере освещения и систем управления светом, для телекоммуникаций и автоматизации зданий и процессов.

Компания уже более 20 лет на рынке электротехнического оборудования и большинство из нас пользуемся в быту лампочками и прочей продукцией именно ИЭК Холдинг. Свою продукцию компания отгружает в 15 стран, в основном СНГ. В России входит в топ-2 по всем основным сегментам присутствия.

2/3 продукции компании производится в Китае по аутсорсу, то есть не самой компанией, но с соблюдением всех стандартов качества, оставшаяся 1/3 - собственное производство в России.

Из самых известных реализованных проектов стоит выделить установку системы видеонаблюдения станций метрополитена Санкт-Петербурга, установку различного оборудования при строительстве складов Ozon, комплексную работу с Татнефтью в Альметьевске. За год существенно у компании ничего не изменилось.

👀Что там по выпуску?

💡Дата размещения - 17.03.2025г.

💡Дата погашения - 08.09.2026г., в прошлый раз копания размещалась на 1 год, теперь уже на 1,5 года, вот она динамика 😜

💡Объем размещения - 2 000 000 000 рублей.

💰Размер купона - 23,75%. Доходность фиксированная, как и в прошлый раз, только сейчас на треть выше. При этом заоблачной доходности от облигаций ИЭК вы не дождетесь, ведь это не ВДО, а вот зафиксировать текущий купон на перспективу ближайших полутора лет вполне реально.

💡Выплата купонов - ежемесячно, уже с 16 апреля 2025 года.

💡Так как размещение краткосрочное, то нет ни амортизации, ни оферты.

💡Выпуск ИЭК Холдинг-001Р-03 доступен для неквалифицированных инвесторов после тестирования.

📊Что еще важно знать?

🧮У компании относительно неплохой кредитный рейтинг на уроне A-, но в декабре прогноз был изменен с позитивного на стабильный. Да, денежно-кредитная политика ЦБ и высокая ключевая ставка вносят коррективы в финансовое состояние всех компаний, имеющих заемные средства на балансе.

🧮Согласно отчету за 1 полугодие по МСФО выручка компании выросла на 16% год к году до 22,5 млрд. рублей.

🧮Чистые финансовые расходы за счет роста стоимости заемных средств год к году выросли в 2,5 раза до 1 млрд. рублей. Заемные средства с начала года выросли на 19% до 14,2 млрд. рублей. Но в декабре 2024 года компания погасила по графику облигации на 2 млрд. рублей. Чистый долг на отчётную дату составил 13,6 млрд. рублей.

🧮За первое полугодие 2024 года ИЭК Холдинг отчиталось о чистой прибыли в размере 3,7 млрд. рублей или на 85% выше аналогичного периода прошлого года.

🧮Показатель чистый долг/EBITDA по итогам 1 полугодия 2024 года вырос до 2,2х, что свидетельствует о приемлемом уровне долговой нагрузки.

Финансовая отчетность (несмотря на то, что она уже устарела, ведь с отчетной даты прошло уже 8 месяцев) остается на достойном уровне. Компания продолжила наращивать выручку и чистую прибыль. При этом кредитный рейтинг остается относительно высоким. Данный выпуск будет одним из кандидатов на ближайшую покупку в рамках инвестиционного марафона.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.