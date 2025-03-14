⚛️23,2% на атомных облигациях

🧮Кредитный рейтинг как у эмитента, так и у выпуска самый высокий - ААА со стабильным прогнозом. Компания находится в государственной собственности, что дает еще один большой плюс к выбору именно этого выпуска.

🧮Компания показывает стабильно сильную финансовую отчётность. За 9 месяцев по МСФО выручка составила 1,7 трлн. рублей, показав при этом рост год к году на 17,6%. При этом стоит отметить, что рост выручки отстает от себестоимости.

🧮Чистая прибыль выросла на 15,4% до 206,5 млрд. рублей. Вот она наша новая нефть, вот куда можно слазить с нефтяной иглы.

🧮У большой компании имеется большой пакет займов на 2,5 трлн. рублей, в том числе три выпуска облигаций на общую сумму 39 млрд. рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил 3,8х, и он постоянно растет.

По выпуску Атомэнергопром-001P-04 доходность немного выше, чем по предыдущему флоатеру компании, при этом среди энергетической сферы можно найти облигации с таким же кредитным рейтингом, но с более высоким спредом к ключевой ставке (например, Россети или Русгидро). Мне нравится, что по данному выпуску нет оферты, а значит можно смело держать выпуск до погашения, однако через пару месяцев все же ЦБ может начать снижать ключевую ставку, и как следствие, доходность по флоатерам также начнет снижаться.

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