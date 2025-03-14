⚛️23,2% на атомных облигациях

Такая поддержка снижает кредитные риски и обеспечивает высокую предсказуемость выплат по облигациям.
Одной из таких компаний является Атомэнергопром (или Атомный энергопромышленный комплекс) - компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли, входит в Государственную корпорацию по атомной энергии Росатом. Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии
👀Что там по выпуску?
☢Дата размещения - 17.03.2025г.
☢Дата погашения - 07.03.2027г., немного нестандартное двухлетнее размещение
☢Объем размещения - 20 000 000 000 рублей
💰Размер купона - купон плавающий, равен ключевой ставке с добавлением спреда в размере 220 б.п. При текущем уровне ключевой ставки атомные облигации будут приносить 23,2% годовых. Выносили облигации со спредом 270 б.п., но книгу закрыли на более низком уровне.
☢Выплата купона - ежемесячно, первая выплата запланирована на 16.04.2025г.
☢Так как размещение всего лишь на 2 года, то амортизация и оферта отсутствует за ненадобностью.
☢Выпуск Атомэнергопром-001P-04 доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮Кредитный рейтинг как у эмитента, так и у выпуска самый высокий - ААА со стабильным прогнозом. Компания находится в государственной собственности, что дает еще один большой плюс к выбору именно этого выпуска.
🧮Компания показывает стабильно сильную финансовую отчётность. За 9 месяцев по МСФО выручка составила 1,7 трлн. рублей, показав при этом рост год к году на 17,6%. При этом стоит отметить, что рост выручки отстает от себестоимости.
🧮Чистая прибыль выросла на 15,4% до 206,5 млрд. рублей. Вот она наша новая нефть, вот куда можно слазить с нефтяной иглы.
🧮У большой компании имеется большой пакет займов на 2,5 трлн. рублей, в том числе три выпуска облигаций на общую сумму 39 млрд. рублей. Показатель чистый долг/EBITDA составил 3,8х, и он постоянно растет.
По выпуску Атомэнергопром-001P-04 доходность немного выше, чем по предыдущему флоатеру компании, при этом среди энергетической сферы можно найти облигации с таким же кредитным рейтингом, но с более высоким спредом к ключевой ставке (например, Россети или Русгидро). Мне нравится, что по данному выпуску нет оферты, а значит можно смело держать выпуск до погашения, однако через пару месяцев все же ЦБ может начать снижать ключевую ставку, и как следствие, доходность по флоатерам также начнет снижаться.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
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