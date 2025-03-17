Рынок в ожидании звонка. Итоги 17 марта на Московской бирже

Тот самый понедельник, когда рынок показывает стремительный рост без фундаментальных новостей, исключительно на геополитике. Рост начался еще в рамках торгов выходного дня, результаты которых подтянулись в утреннюю торговую сессию понедельника.

Объем торгов на выходных: 15,4 млрд рублей (на 50% выше первых торгов).

Активность клиентов: 88 тыс. активных инвесторов, заключивших более 360 тыс. сделок.

Акции Московской биржи реагируют ростом на 📈 +1,5%.

Основные события дня

📌 Банк СПБ

Отчетность за февраль (РСБУ):

Чистый процентный доход: 📈 +14,2% до 6,2 млрд рублей .

Комиссионный доход: небольшое снижение до 0,7 млрд рублей .

Чистая прибыль: 📈 +38% год к году (5,1 млрд рублей).

Акции банка, несмотря на уже высокие уровни, продолжают рост 📈 +2,0%, превышая отметку в 400 рублей за акцию.

📌 Лензолото

Отчетность за 2024 год (РСБУ):

Чистая прибыль снизилась в 2,2 раза до 48,1 млн рублей .

Ожидаемые дивиденды по привилегированным акциям могут составить 9,5 рублей на акцию.

Геополитические ожидания

Главное внимание инвесторов приковано к предстоящему телефонному разговору Путина и Трампа, запланированному на завтра. Основное ожидание рынка — возможное снятие или ослабление антироссийских санкций.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин одобрил сделку, разрешив американской компании приобрести акции российских компаний у зарубежных фондов. Это спровоцировало рост спроса на российские бумаги и косвенно указывает на возможность улучшения отношений между странами.

Итог дня

Индекс Московской биржи по итогам дня вырос на 📈 +1,57% до 3 245 пунктов.