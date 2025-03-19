💵Валютные облигации Полипласт на размещении

🧮НКР присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом.

🧮По итогам 2024 года компания прогнозирует рост выручки в 2,1 раза год к году до 138 млрд. рублей. Совокупный среднегодовой рост выручки за последние 4 года составил 85%. Это должно привести к росту чистой прибыли на 32% до 12,9 млрд. рублей.

🧮Активный рост финансовых показателей также сопряжен с ростом заемных средств. За 1 половину 2024 года совокупный долг вырос на 63% до 95,8 млрд. рублей. Резкое увеличение долга связано с реализацией инвестиционной программы, в т.ч. приобретением завода ХРОМПИК в 2023 году, строительством производства полимерных порошков и формалина, началом работ по строительству производства эпоксидных смол и покупкой прочих активов.

🧮44% долга относится к краткосрочной задолженности, так как компания занимала на пополнение оборотных средств.

🧮Чистый долг/EBITDA на конец 2024 года вырос до 3,8х, хотя годом ранее мультипликатор не превышал 3х.

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