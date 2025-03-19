💵Валютные облигации Полипласт на размещении

Компания располагает 8 современными заводами и более 30 точками продаж. Доля экспорта по итогам 2024 года составила 29%, приоритете - азиатский регион. Решением Министерства промышленности и торговли Полипласт включен в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.
👀Что там по выпуску?
📌Дата размещения - 21.03.2025г.
📌Дата погашения - 11.03.2027г.
📌Объем выпуска - 10 000 000 долларов США, номинал 100 долларов США.
💰Размер купона - 13,9% годовых, купон фиксирован не весь срок размещения. Размер купона на данный момент выше, чем у коллег по рынку с сопоставимым кредитным рейтингом.
📌Выплата купонов - ежемесячно, первая выплата запланирована на 20.04.2025г. Все расчеты (покупка, продажа облигаций, выплата купонов) будут осуществляться только в рублях по официальному курсу ЦБ.
📌Оферта и амортизация отсутствуют.
📌Выпуск Полипласт-П02-БО-03 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮НКР присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом.
🧮По итогам 2024 года компания прогнозирует рост выручки в 2,1 раза год к году до 138 млрд. рублей. Совокупный среднегодовой рост выручки за последние 4 года составил 85%. Это должно привести к росту чистой прибыли на 32% до 12,9 млрд. рублей.
🧮Активный рост финансовых показателей также сопряжен с ростом заемных средств. За 1 половину 2024 года совокупный долг вырос на 63% до 95,8 млрд. рублей. Резкое увеличение долга связано с реализацией инвестиционной программы, в т.ч. приобретением завода ХРОМПИК в 2023 году, строительством производства полимерных порошков и формалина, началом работ по строительству производства эпоксидных смол и покупкой прочих активов.
🧮44% долга относится к краткосрочной задолженности, так как компания занимала на пополнение оборотных средств.
🧮Чистый долг/EBITDA на конец 2024 года вырос до 3,8х, хотя годом ранее мультипликатор не превышал 3х.
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