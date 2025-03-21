5 облигаций с самой высокой купонной доходностью

1. Новосибирскавтодор-БО-02 (RU000A10ADD6)
Компания занимается строительством автомобильных дорог и магистралей. Компания выполняла дорожные работы в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Челябинской, Курганской областях, Алтайском крае, республике Алтай и республике Татарстан.
Размер купона - 29%
Дата погашения - 03.12.2027г. (без оферты)
Выплата купона - ежемесячно
Кредитный рейтинг - А-
Текущая цена - 106,7%
2. Новые Технологии-001Р-02 (RU000A10AHE5)
Компания специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти.
Размер купона - 27,5%
Дата погашения - 16.12.2026г. (без оферты)
Выплата купона - ежемесячно
Кредитный рейтинг - А-
Текущая цена - 109,5%
3. Самолет ГК-БО-П11 (RU000A104JQ3)
Один из ведущих российских девелоперов и лидер по объему текущего строительства.
Размер купона - 26%
Дата погашения - 08.02.2028г. (оферта 12.02.2027)
Выплата купона - 2 раза в год
Кредитный рейтинг - А
Текущая цена - 100,2%
4. Биннофарм Групп-001P-04 (RU000A10AS28)
Одна из ведущих российских фармацевтических компаний, занимающаяся разработкой и производством лекарственных препаратов, сбытом продукции и продвижением препаратов на рынке России и СНГ.
Размер купона - 25,5%
Дата погашения - 22.01.2028г. (оферта 05.08.2026)
Выплата купона - ежемесячно
Кредитный рейтинг - А
Текущая цена - 103,7%
5. Каршеринг Руссия-001Р-05 (RU000A10AV31)
Ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой на конец сентября 2024 года насчитывал 30,5 тыс. машин.
Размер купона - 25,5%
Дата погашения - 09.05.2026г. (без оферты)
Выплата купона - ежемесячно
Кредитный рейтинг - А
Текущая цена - 102,9%
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