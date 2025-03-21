5 облигаций с самой высокой купонной доходностью

Ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой на конец сентября 2024 года насчитывал 30,5 тыс. машин.

Размер купона - 25,5%

Дата погашения - 09.05.2026г. (без оферты)

Выплата купона - ежемесячно

Кредитный рейтинг - А

Текущая цена - 102,9%

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