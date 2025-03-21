ЦОК Премиум 6000 20.03 (3) Мобильный
Игорь Козакевич
Инвестиции

5 облигаций с самой высокой купонной доходностью

Собрал подборку из 5 облигаций с максимальным фиксированным купоном. Без жести, с кредитным рейтингом не ниже А-. В итоге даже получился срок до погашения или оферы не более трех лет.

5 облигаций с самой высокой купонной доходностью Фондовый рынок, Инвестиции, Финансовая грамотность, Облигации, Биржа

1. Новосибирскавтодор-БО-02 (RU000A10ADD6)

Компания занимается строительством автомобильных дорог и магистралей. Компания выполняла дорожные работы в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Челябинской, Курганской областях, Алтайском крае, республике Алтай и республике Татарстан.

Размер купона - 29%

Дата погашения - 03.12.2027г. (без оферты)

Выплата купона - ежемесячно

Кредитный рейтинг - А-

Текущая цена - 106,7%

2. Новые Технологии-001Р-02 (RU000A10AHE5)

Компания специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти.

Размер купона - 27,5%

Дата погашения - 16.12.2026г. (без оферты)

Выплата купона - ежемесячно

Кредитный рейтинг - А-

Текущая цена - 109,5%

3. Самолет ГК-БО-П11 (RU000A104JQ3)

Один из ведущих российских девелоперов и лидер по объему текущего строительства.

Размер купона - 26%

Дата погашения - 08.02.2028г. (оферта 12.02.2027)

Выплата купона - 2 раза в год

Кредитный рейтинг - А

Текущая цена - 100,2%

4. Биннофарм Групп-001P-04 (RU000A10AS28)

Одна из ведущих российских фармацевтических компаний, занимающаяся разработкой и производством лекарственных препаратов, сбытом продукции и продвижением препаратов на рынке России и СНГ.

Размер купона - 25,5%

Дата погашения - 22.01.2028г. (оферта 05.08.2026)

Выплата купона - ежемесячно

Кредитный рейтинг - А

Текущая цена - 103,7%

5. Каршеринг Руссия-001Р-05 (RU000A10AV31)

Ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой на конец сентября 2024 года насчитывал 30,5 тыс. машин.

Размер купона - 25,5%

Дата погашения - 09.05.2026г. (без оферты)

Выплата купона - ежемесячно

Кредитный рейтинг - А

Текущая цена - 102,9%

⭐Все выпуски из этой подборки настолько лайтовые, что доступны неквалифицированным инвесторам.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Информации об авторе

Игорь Козакевич

Игорь Козакевич

Самозанятый в Нет

2 подписчика 345 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию