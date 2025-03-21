Почему ЦБ третий раз подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 21%?

Во-первых, экспертное сообщество дало свой четкий сигнал ЦБ - 78% опрошенных экспертов нашего телеграм-канала проголосовали именно за это♥

Во-вторых, инфляционное давление немного снизилось (это факт!), но остается на высоком уровне. Спрос превалирует над предложением, при этом объем кредитования физических лиц снизился, а их желание сберегать выросло.

В-третьих, для достижения планов по инфляции жесткая ДКП будет поддерживаться длительный период. Ранее Эльвира Сахипзадовна отмечала, что показательными месяцами будут март и первая половина апреля. Именно тогда будет дана более корректная оценка принятых ранее решений.

В своем пресс-релизе ЦБ указал на возможность дальнейшего роста ключевой ставки, если регулятора не будет устраивать динамика дезинфляции.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.