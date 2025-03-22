Взлеты и падения недели

🏆Топовая пятерка недели представлена следующими акциями:

1. Эн+Груп +11,8% - вот что значит сильная финансовая отчетность и немного излишнего оптимизма на рынке

2. Мечел +9,4%

3. Мать и дитя +9,2% - теперь уже в индексе Московской биржи

4. Совкомбанк +7,5% - несмотря на то, что чистая прибыль за 2024 сократилась на 19%, но 77 млрд. рублей тоже деньги.

5. Транснефть-п +6,2%

😭Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:

1. ВК -8,5% - вот что значит слабая отчетность, даже оптимистично настроенные инвесторы продавали акции компании. У нас последний год инвестиционная идея в бумагах вообще отсутствует.

2. Мосэнерго -5%

3. Норникель -3,1% - нет дивидендов, нет и роста бумаг. Руководство компании рекомендовало совету директоров не распределять прибыль за 2024 год, так как свободный денежный поток отсутствует.

4. ПИК -3,1%

5. Астра -3%

⭐Крепкий рубль и снижение цены на нефть должны были повернуть рынок немного в другом направлении, но оптимизм инвесторов на фоне арабских и телефонных переговоров успешно справлялся со всеми вызовами.

Даже два резких сброса акций в ходе тех самых телефонных переговоров не смогли существенно негативно повлиять на динамику роста.

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