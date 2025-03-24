Календарь инвестора на неделю

Какие события нас ждут в последнюю полноформатную инвестиционную неделю марта?

25 марта - отчётность по РСБУ за 2024 год от ЭсЭфАй;

25 марта - день инвестора Хэндерсон;

25 марта - отчётность по МСФО за 2024 год от Группы Элемент;

25 марта - финансовые результаты за 2024 год от Ленты;

25 марта - ВОСА ОКЕЙ по вопросу редомициляции;

26 марта - отчетность по МСФО за 2024 год и конференц-колл от Аренадата;

26 марта - данные по недельной инфляции от Росстата;

27 марта - день инвестора в КЦ ИКС 5;

27 марта - отчётность по МСФО за 2024 год от ЭсЭфАй;

28 марта - отчётность по МСФО за 2024 год от ЭЛ5 Энерго.

Всем желаю успешной инвестиционной недели💼

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