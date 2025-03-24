Календарь инвестора на неделю

25 марта - отчётность по РСБУ за 2024 год от ЭсЭфАй;
25 марта - день инвестора Хэндерсон;
25 марта - отчётность по МСФО за 2024 год от Группы Элемент;
25 марта - финансовые результаты за 2024 год от Ленты;
25 марта - ВОСА ОКЕЙ по вопросу редомициляции;
26 марта - отчетность по МСФО за 2024 год и конференц-колл от Аренадата;
26 марта - данные по недельной инфляции от Росстата;
27 марта - день инвестора в КЦ ИКС 5;
27 марта - отчётность по МСФО за 2024 год от ЭсЭфАй;
28 марта - отчётность по МСФО за 2024 год от ЭЛ5 Энерго.
Всем желаю успешной инвестиционной недели💼
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