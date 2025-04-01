🤡1 апреля на Московской бирже

Если бы в России существовал день инвестора, то его стоило бы отмечать как раз 1 апреля и это был бы самым оптимистичным из всех профессиональных праздников.

Правда 1 апреля этого года не стало оптимистичным, ведь на фоне геополитических новостей и укрепления рубля индекс Московской биржи продолжил движение вниз, скорректировавшись за день еще на 📉-1,62% до 2 964,43 пункта.

Циан отчитался о том, что миноритарии в рамках обмена расписок на акции компании получили 21% выпущенных акций МКПАО Циан. Торги акциями российской компании начнутся 3 апреля под тикером CNRU. Также в компании отметил, что вопрос по выплате дивидендов, в том числе и за счет прибыли прошлых лет, будет решен до конца 2025 года.

Заседание совета директоров Аэрофлота 📉-2,0% по вопросу распределения прибыли сегодня не состоялось, так как было перенесено на 10 апреля. Даже в случае положительного решения (а согласно закону государственные компании должны распределять 50% чистой прибыли на дивиденды) дивидендная доходность будет незначительной.

Займер 📉-3,4% отчитался за 4 квартал по МСФО ростом процентных доходов на 14,3% до 4,9 млрд. рублей и ростом чистой прибыли на 43% до 1,2 млрд. рублей. За 2024 год компания увеличила объем выданных займов на 5,3% до 55,9 млрд. рублей.

Камаз 📉-0,2% закрыл 2024 год падением чистой прибыли по МСФО в 28 раз до 731 млн. рублей. Несмотря на рост выручки группы год к году на 6,3% до 393,7 млрд. рублей, высокая ключевая ставка и рост ставки налога на прибыль до 25% внесли свои коррективы в формирование финансового результата. Данные отчётности были ожидаемыми, поэтому существенной просадки в акциях не случилось.

Сеть гипермаркетов ОКЕЙ отчиталась за 2024 год ростом выручки по МСФО на 5,5% до 219,4 млрд. рублей, но при этом убыток прошлого года сменился на чистую прибыль в размере 2,0 млрд. рублей. На отчётности расписки взлетели на 🚀+8,3%.

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