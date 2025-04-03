23,75% на облигациях Селигдар

📊Что еще важно знать?

🧮Кредитный рейтинг компании и выпуска по методике РА Эксперт - А+ со стабильным прогнозом, а вот НРА оценили компанию немного выше - АА- со стабильным прогнозом.

🧮В обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 13,5 млрд. рублей, три выпуска бондов с номиналом в золоте общим объемом около 19 млрд. рублей и выпуск облигаций с номиналом в серебре на 248,5 млн. рублей. Всего на 32,4 млрд. рублей.

🧮Самая актуальная финансовая отчётность по МСФО компания представила за 9 месяцев 2024 года. Несмотря на рост выручки на 15,7% год к году до 43 млрд. рублей, но за счет финансовых расходов и убытков от курсовых разниц финансовый результат на отчётную дату отрицательный - убыток составил 10,1 млрд. рублей. При этом золото продолжает устанавливать всё новые рекорды. Кстати, годовая выручка за 2024 год по МСФО составила 58,2 млрд. рублей, размер убытка еще досчитывают.

🧮За 9 месяцев 2024 года долговая нагрузка компании выросла на 28% до 75,4 млрд. рублей. Чистый долг/EBITDA составляет 2,5х, а значит долги в норме.

Плюсом выпуска я бы назвал его простоту - без привязки к золоту или серебру, без оферт и досрочных погашений. Можно зафиксировать среднюю доходность на 2,5 года с хорошим кредитным рейтингом. Настораживает рост долговой нагрузки, но до критических значений еще далеко.

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