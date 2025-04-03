23,75% на облигациях Селигдар

Селигдар является одним из ведущих производителей золота и крупнейшим производителем олова в России. Активы компании располагаются в Республике Саха (Якутия), Алтайском крае, Республике Бурятия, Оренбургской области, Хабаровском крае и на Чукотке. Входит топ-5 золотодобывающих компаний России.
В концепции холдинга до 2030 года выйти на производство 20 тыс. тонн золота и 16 тыс. тонн олова в год. Оловодобывающий дивизион находится в управлении дочерней компании Русолово.
👀Что там по выпуску?
📌Дата размещения - 08.04.2025г.
📌Дата погашения - 25.09.2027г., то есть размещение на 2,5 года.
📌Объем размещения - был увеличен до 5 000 000 000 рублей.
💰Размер купона - в переделах 23,5-23,75%. Купон фиксированный - эмитенты понемногу начинают уходить от флоатеров в пользу постоянного купона. Такой размер купона к погашению даст доходность до 26,5%. Скорее всего, купонная доходность будет утверждена по нижней границе заявленного диапазона.
📌Выплата купона - ежемесячно, первая выплата запланирована на 08.05.2025г.
📌Оферта отсутствует, амортизация тоже.
📌Выпуск Селигдар-001P-03 доступен для неквалифицированных инвесторов.
📊Что еще важно знать?
🧮Кредитный рейтинг компании и выпуска по методике РА Эксперт - А+ со стабильным прогнозом, а вот НРА оценили компанию немного выше - АА- со стабильным прогнозом.
🧮В обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 13,5 млрд. рублей, три выпуска бондов с номиналом в золоте общим объемом около 19 млрд. рублей и выпуск облигаций с номиналом в серебре на 248,5 млн. рублей. Всего на 32,4 млрд. рублей.
🧮Самая актуальная финансовая отчётность по МСФО компания представила за 9 месяцев 2024 года. Несмотря на рост выручки на 15,7% год к году до 43 млрд. рублей, но за счет финансовых расходов и убытков от курсовых разниц финансовый результат на отчётную дату отрицательный - убыток составил 10,1 млрд. рублей. При этом золото продолжает устанавливать всё новые рекорды. Кстати, годовая выручка за 2024 год по МСФО составила 58,2 млрд. рублей, размер убытка еще досчитывают.
🧮За 9 месяцев 2024 года долговая нагрузка компании выросла на 28% до 75,4 млрд. рублей. Чистый долг/EBITDA составляет 2,5х, а значит долги в норме.
Плюсом выпуска я бы назвал его простоту - без привязки к золоту или серебру, без оферт и досрочных погашений. Можно зафиксировать среднюю доходность на 2,5 года с хорошим кредитным рейтингом. Настораживает рост долговой нагрузки, но до критических значений еще далеко.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
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