ВТБ — все, везде и сразу

В своих прогнозах они отталкиваются от двух предположений: во-первых, что пик ключевой ставки уже достигнут и концу года ставка будет составлять 19%, а во-вторых, несмотря на ожидаемый курс 99 рублей за доллар к концу года, в течение 2 квартала нас ждет укрепление рубля за счет улучшения геополитической ситуации и снижения импорта.

Главное, что тут с аналитиками не поспоришь, я жду аналогичного сценария по ключевой ставке, но снижение в апреле-мае видится маловероятным. На тему геополитики рассуждать достаточно сложно, ведь все меняется каждый день, как, например, вчерашнее введение таможенных пошлин, которые также легко могут быть изменены или сняты через пару недель или месяцев.

ВТБ ставит приоритеты на следующие инструменты инвестирования.

1. Корпоративные облигации - классика инвестирования. Именно сейчас на рынке представлено достаточно большое предложение таких бумаг с кредитным рейтингом выше А и доходностью к погашению от 19 до 24%.

Плюсом данного инструмента является слабая зависимость от геополитики и незначительного снижения ключевой ставки (а снижение до конца года до 19% - как раз оценивается как незначительное). При покупке облигаций на размещении можно получить дополнительную доходность к погашению на 100-350 б.п. более высокую, чем на вторичном рынке. И тут аналитики правы, ведь те же самые облигации РЖД не особо хочется брать по 109% от номинала.

От вложений в ВДО аналитики отговаривают из-за высоких рисков, связанных с той же жесткой денежно-кредитной политикой.

2. ОФЗ - если вы инвестируете на длительный горизонт инвестирования, то можно зафиксировать отличную доходность к погашению. А вот для короткого горизонта инвестирования следует ловить нужные точки входа и быть осторожным.

3. Облигации в иностранной валюте - как один из способов защититься от ослабления рубля. Сейчас рубль очень сильно укрепился, что является негативным как для крупных экспортеров, так и для бюджета, в котором доходы посчитаны при курсе 96,5 рублей. Поэтому долго сильным рубль оставаться не будет, точнее не может.

Аналитики ВТБ предлагают два инструмента в данном контексте. Во-первых, это облигации Минфина в долларах (погашение в 2028 году). Бумаги освобождены от налога на переоценку тела - инвестор платит налог только с купонов. Во-вторых, замещающие облигации крупных корпоративных эмитентов (Газпром, РЖД, Лукойл и прочие), но их валютная переоценка облагается налогом.

4. Золото - инструмент для хеджирования валютных рисков. Сейчас мировые цены на золото поднялись до нового максимума 3200 долларов за унцию.

Вместе с золотом (или вместо него) также рассматривают акции золотодобывающих компаний. Идея аналитиков банка заключается в неоцененности акций Полюса. Компания стала более доступной для частных инвесторов после прошедшего дробления бумаг 1:10.

5. Российские акции - куда же без самого главного инструмента частного инвестора. К ключевым драйверам роста данного сегмента фондового рынка аналитики относят приближающийся дивидендный сезон, снижение геополитической напряженности и возможное смягчение денежно-кредитной политики.

Случится ли второе и третье уже во втором квартале 2025 года? Этот вопрос уже плавно уходит в плоскость инвестиционного инфоцыганства и кликбейтных заголовков, а я категорически против такого.

Среди наиболее интересных отраслей аналитики ВТБ выделяют:

👉ИТ-сектор;

👉потребительский сектор;

👉финансовый сектор;

👉цветная металлургия.

И да, там еще была приписка, что материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

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