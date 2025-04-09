Антирекорд по новым инвесторам. Народный портфель марта 2025 года

📌Московская биржа отчиталась о итогах торгов в марте 2025 года и это был первый месяц, когда число новых инвесторов на бирже резко сократилось.

Если до этого на протяжении почти двух лет мы видели ежемесячный прирост от 400 до 500 тысяч инвесторов, то март оказался совсем скромным - только 280 тысяч. Брокеры не так активно продвигали свои услуги, а крупные банки были больше озабочены привлечением денег во вклады и сокращением кредитования.

📌При этом всего на конец марта были зарегистрированы 36,26 млн. физических лиц, которые имели 67,1 млн. брокерских счетов. То есть среднестатистический инвестор имеет 1,9 брокерских счета. Активных инвесторов в марте набралось аж 4 млн. человек или 11% от общего числа инвесторов.

📌Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в марте составила 71%, в объеме торгов облигациями - 29%. Доля частных инвесторов ежемесячно снижается с начала 2025 года, но при этом волатильность на фондовом рынке не спадает.

📌Активные частные инвесторы продолжили расшатывать рынок в утренние и вечерние торговые сессии - 8% и 19%, соответственно. И не спится же им...😜

Десятка акций народного портфеля в марте не изменилась, произошли лишь внутренние ротации, связанные с предпочтениями инвесторов и геополитическим фоном.

1 (-) Сбербанк-ао - 30,9%;

2 (+1) Лукойл - 14,3%;

3 (-1) Газпром - 13,9%, а ведь так хорошо рос в феврале;

4 (-) Сбербанк-п - 7,0%;

5 (+1) Т-Технологии - 6,6% - доля и позиция в рейтинге каждый месяц растут, но перед дивидендным сезоном совладать со Сбербанком будет крайне сложно;

6 (-1) Роснефть - 6,2%;

7 (-) Яндекс - 5,8%;

8 (-) Сургутнефтегаз-п - 5,5%;

9 (-) Норникель - 4,9%;

10 (-) Полюс - 4,9%.

За март народный портфель скорректировался на 📉-5,1%, но при этом 4 бумаги из 6 показали рост. Индекс Московской биржи на март скорректировался на 📉-5,8%. В ежемесячном противостоянии народного портфеля и индекса Московской биржи счет составил 3:0 в пользу народного портфеля.

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