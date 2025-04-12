Взлеты и падения недели

Очередная неделя Трампа вылилась в очередные горки нашего фондового рынка. Половину недели индекс находился в пике, другую половину летел вверх.

В самый интересный момент у одного из брокеров (чтобы никто не догадался назовем его Х-Инвестиции) отказало программное обеспечение и эмоции в очередной раз захлестнули всю блогосферу 🤷‍♂

Также неделя была богатой на финансовую отчетность эмитентов и рекомендации по вопросам выплат дивидендов, что в общем вылилось в следующую динамику бумаг.

🏆Топ-5 компаний, который показали недельный рост:

1. Татнефть +14,4% - совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды выше ожиданий рынка.

2. Полюс +12,4% - акции активно растут на рекордных мировых ценах на золото, а сплит сделал бумаги доступнее для частных инвесторов.

3. ЮГК +9,3%

4. Аэрофлот +8,8% - потепление отношений с США могут начаться со снятия санкций с Аэрофлота, плюс на повестке так и завис вопрос с дивидендами.

5. ВТБ +8,2%

😭Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:

1. ПИК -12,3% - Гордеев уменьшил свою долю за полгода в 3,5 раза с 52% до 15%. Выход главного акционера, строившего бизнес 10 лет, из компании не внушает оптимизма.

2. Эн+Групп -8,0%

3. ВК -3,2%

4. Новатэк -1,5%

5. Селигдар -0,9%

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