Сбербанк продолжает подсаживать детей на инвестиции

И еще при этом наблюдать за ними, выявлять закономерности и отмечать отличия стратегий инвестирования от более старших коллег.

В 1 квартале 2025 года дети (хотя ладно, правильнее писать - подростки) открыли 3 тысячи брокерских счетов и еще столько же ждут одобрения высшей инстанции - родителей. Треть от этих открытых счетов приходятся на детей возрастом 14 лет.

Инвестиционные предпочтения детей сильно отличались от взрослых. Так, первые отдавали свои предпочтению инвестирования в более рисковые активы - акции. Видимо, молодость - это не только про романтику и эксперименты, но и про риск-менеджмент на уровне "он все равно восстановится". И вообще, это же де-е-е-е-е-ети! А вот инвесторы постарше были приверженцами корпоративных облигаций с фиксированным купоном. Эх, проходит эпоха флоатеров...

По данным СберИнвестиций в объеме покупок подростков за первый квартал преобладали акции, чистый приток в которые составил 5 млн. рублей. На втором месте оказались корпоративные облигации с фиксированным купоном, в них они вложили 1,1 млн. рублей. Третий любимый актив - фонды денежного рынка.

И кого же выбирают юные волки с Уолл-стрит? В топе у них - Сбербанк (классика), ЛУКОЙЛ, Яндекс, Роснефть, Московская и СПБ биржи, Татнефть, ВТБ, Интер РАО и даже ИКС 5.

Ранее в Сбере отмечали, что 95% подростков сами инициировали открытие брокерского счета. Тем не менее для начала инвестирования подростку необходимо согласие от родителей, потому что так гласит ч. 1 ст. 26 ГК РФ. Только ЦБ смотрит на столь ранее открытие брокерских счетов с опасением, ведь подростки не всегда понимают и принимают последствия инвестирования.

Так как вовлекать детей в инвестиционные процессы оказалось делом прибыльным и потенциально долгосрочным, то кроме Сбербанка такие программы уже появились в Т-Инвестициях, Финаме и Альфа-Инвестициях.

Теперь меня не покидает мысль, что рост активности частных инвесторов в марте 2025 года произошёл по "вине детей". А вы что думает по этому поводу?

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