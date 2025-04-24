💎Новое размещение валютных облигаций Алроса

Это компания с глобальным именем, реальным экспортом и понятной валютной выручкой, занимающая 27% мирового и 90% российского рынка производства алмазов. Компания полного цикла производства - от геологоразведки до продажи алмазов и ювелирных украшений.
Основные запасы сосредоточены в Якутии и по экспертным оценкам с текущим объемом добычи запасов хватит на ближайшие 30 лет. Алроса отчасти защищена от банкротства, так как она на 66% принадлежит государству и имеет наивысший кредитный рейтинг.
Для тех, кто думает о покупке валюты и диверсификации, ищет защиту от ослабления рубля и не готов идти в спекуляции - давайте разбираться в новом выпуске валютных облигаций Алроса АК-001Р-03 и искать в них выгоду.
👀Что там по выпуску?
💎Дата размещения - 29.04.2025г.
💎Дата погашения - 24.04.2026г., необычно короткий выпуск.
💎Объем размещения - 150 000 000 долларов с номиналом облигации в 100 долларов.
💰Размер купона - не выше 8,25% годовых и он фиксированный. Точный размер купона будет установлен уже 25 апреля и по моим расчетам он может уменьшиться до 8,1%. При этом купонная доходность она из самых высоких среди облигаций наивысшего кредитного рейтинга.
💎Выплата купона - ежемесячная. Тут стоит напомнить, что покупка этих облигаций, их продажа и выплачиваемые купоны происходит исключительно в рублях по курсу ЦБ на дату совершения операции (или за день до даты по выплате купонов). То есть пока курс доллара 82 рубля можно купить эти облигации с ориентиром на курс 96,5 рублей, заложенный в бюджете РФ на 2025 год.
💎По выпуску не предусмотрены ни оферта, ни амортизация. Оно и логично, ведь при размещении облигаций всего лишь на один год нет смысла усложнять.
💎Выпуск Алроса АК-001Р-03 доступен для неквалифицированных инвесторов.
📊Что еще важно знать?
🧮Кредитный рейтинг наивысший - ААА и этого уже достаточно 😜
🧮Компания переживает не самые лучшие времена. Годовая выручка по МСФО снизилась на 26% до 239,1 млрд. рублей, годовая чистая прибыль упала на 77% до 19,3 млрд. рублей.
🧮Свободный денежный поток ушел в минус на 17,6 млрд. рублей. Неудивительно, что совет директоров рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2024 год.
🧮В обращении находятся 8 выпусков облигаций на сумму 135,7 млрд. рублей. Чистый долг за год вырос до 107,9 млрд. рублей по сравнению с 36,1 млрд. годом ранее. Показатель чистый долг / EBITDA вырос на конец 2024 года до 1,4х.
⭐Что мы имеем в сухом остатке - наивысший кредитный рейтинг и доходность выше конкурентов с аналогичным рейтингом, валютную диверсификацию и возможность заработать на ослаблении рубля, государственную поддержку и приемлемый уровень долговой нагрузки.
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