💎Новое размещение валютных облигаций Алроса

Это компания с глобальным именем, реальным экспортом и понятной валютной выручкой, занимающая 27% мирового и 90% российского рынка производства алмазов. Компания полного цикла производства - от геологоразведки до продажи алмазов и ювелирных украшений.

Основные запасы сосредоточены в Якутии и по экспертным оценкам с текущим объемом добычи запасов хватит на ближайшие 30 лет. Алроса отчасти защищена от банкротства, так как она на 66% принадлежит государству и имеет наивысший кредитный рейтинг.

Для тех, кто думает о покупке валюты и диверсификации, ищет защиту от ослабления рубля и не готов идти в спекуляции - давайте разбираться в новом выпуске валютных облигаций Алроса АК-001Р-03 и искать в них выгоду.