Взлеты и падения апреля

Месяц наш рынок качало и штормило в разные стороны, что к закрытию апреля вылилось в итоговую коррекцию на 📉-3,1%.

При такой динамике большинство акций, входящих в индекс Московской биржи, показали отрицательную динамику.

🏆Лидеров роста в апреле было только 4 компании:

1. ВТБ +20,9% - о да, банк долго отставал от рынка и в апреле изменил эту картину (но надолго ли?). Триггером к росту бумаги стала неожиданная рекомендация совета директоров по дивидендам. Правда есть и большой минус - для выплаты дивидендов в рекомендуемом размере банк не выполнит нормативы ЦБ по достаточности капитала, а значит высока вероятность дополнительной эмиссии и те 25,38 рублей дивидендов могут сократиться на треть.

2. Татнефть +5,8% - сильная отчетность и, опять же, дивиденды выше ожиданий рынка - помогают бумаге расти. Компания сейчас выглядит крайне недооцененной, но расти на падении цен на нефть и укреплении рубля крайне сложно.3

3. БСП +1,6% - компания растет против рынка на приближающейся дате закрытия реестра на получение дивидендов - 5 мая 2025 года.

4. Газпром +0,2% - четвертый эмитент из индекса, который находится в плюсе. Компания является одни из главных бенефициаров решения украинского вопроса. Компанию сильно штормит на геополитике. Кроме того инвесторы вслед за решением совета директоров ВТБ ждут аналогичного решения по распределению прибыли.

😭Без падений не бывает и взлетов. Пятерка худших бумаг индекса в этом месяце такая:

1. Эн+Групп -24,8%

2. Мечел -19,3%

3. МКБ -16,4% - вслед за необоснованным ростом мы наблюдаем откат к старым уровням.

4. ПИК -16% - ожидаемо слабая отчётность ускорила коррекцию бумаг.

5. Ростелеком -3,9% - новая дивидендная политика пока не дала положительной динамики.

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