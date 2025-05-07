5 облигаций для покупки здесь и сейчас

1. ⛽Газпром капитал ЗО29-1-Д

Национальное достояние хорошо не только как эффективная компания и один из главных доноров доходной части федерального бюджета. Газпром капитал собирает заемные средства для проектов Газпрома, имея наивысший кредитный рейтинг. А значит даже самые консервативные инвесторы могут рассмотреть этот выпуск себе в портфель.

Данный выпуск может заинтересовать инвесторов хорошей доходностью в валюте в размере 7,3% годовых. Идея в бумагах заключается в диверсификации портфеля в разрезе валют и неминуемом росте доллара до 96 рублей.