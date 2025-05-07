5 облигаций для покупки здесь и сейчас

Сегодня как раз рассмотрим предложения аналитиков Цифра брокера - тут будут и разные отрасли, и разные сроки размещения, и даже разные валюты. Также не стоит забывать, что эпоха флоатеров мягко отошла на второй план, а важность инвестиционного рейтинга выросла всё сильнее.
1. ⛽Газпром капитал ЗО29-1-Д
Национальное достояние хорошо не только как эффективная компания и один из главных доноров доходной части федерального бюджета. Газпром капитал собирает заемные средства для проектов Газпрома, имея наивысший кредитный рейтинг. А значит даже самые консервативные инвесторы могут рассмотреть этот выпуск себе в портфель.
Данный выпуск может заинтересовать инвесторов хорошей доходностью в валюте в размере 7,3% годовых. Идея в бумагах заключается в диверсификации портфеля в разрезе валют и неминуемом росте доллара до 96 рублей.
2. 🌾Акрон 001Р-08
Акции главного конкурента производителя удобрений ФосАгро на российском рынке не всегда подходят для частных инвесторов с небольшим бюджетом и в этом ключе облигации являются более доступными.
Облигации Акрона убивают двух зайцев сразу - тут тебе и валютная и отраслевая диверсификация, потому что как не крути, но у большинства из нас химпрома в портфелях почти нет. Размер купона - 7,95%, доходность к погашению составляет 7,2%, так как сейчас облигации торгуются по 102,2% от номинала.
3. 💰Первое клиентское бюро 001Р-04
Компания занимается коллекторскими услугами. У компании неплохая годовая финансовая отчетность и отличная рентабельность бизнеса. Кредитный рейтинг относится к инвестиционному - А-. Доходность к погашению составляет 25,3%.
Как по мне, то новые выпуски более интересны, разбор ПКО ПКБ-001Р-07 / ПКО ПКБ-001Р-08.
4. 🚗ГТЛК 001P-18
Крупнейшая лизинговая компания России, на 100% принадлежит Правительству РФ лице Министерства транспорта и Министерства финансов. Это позволило получить высокий кредитный рейтинг АА-.
По стабильности вопросов нет. А вот по доходности имеются. Доходность к погашению сейчас составляет 24% только благодаря слабой востребованности данного выпуска у инвесторов, так как выпуск можно купить за 76,8% от номинала. Причина такой дешевизны - очень низкий фиксированный купон в размере 7,84% годовых.
Недавно разбирал (а потом еще и купил себе в портфель) относительно новый выпуск ГТЛК-002Р-04-боб.
5. 💰АйДи Коллект 001P-01
Из названия можно понять, что это еще одна коллекторская компания. Сразу стоит отметить, что это ВДО. Кредитный рейтинг выпуска ВВ+ и, несмотря на высокую рентабельность и огромные перспективы бизнеса, сейчас покупать высокодоходные облигации следует крайне осторожно и только после всестороннего анализа деятельности эмитента.
По данному выпуску размер купона фиксирован и составляет 26% годовых.
⭐Прежде всего хочу отметить, что любая подборка имеет место быть, но, come on, дорогие аналитики Цифра брокера, вы предлагаете одни из худших выпусков по доходности. Причем это характерно как для выпусков мастодонтов фондового рынка, так и по ВДОшному размещению.
Лично у меня сложилось впечатление, что данный перечень облигаций был сформирован как бесплатный выброс на рынок с сопоставимой для инвесторов ценностью. Неопытные инвесторы легко могут на форумах и ТГ-каналах найти выпуски с более достойной купонной доходностью при аналогичных уровнях кредитного риска.
Единственным бесспорным плюсом является отраслевая диверсификация подборки - за это больше спасибо👍
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
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