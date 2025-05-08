💵5 облигаций в долларах от ВТБ Инвестиции

Почему почти все аналитики уверены в будущем ослаблении? Секрета тут особо нет, ведь бюджет страны на 2025 год сверстан с ориентиром на курс 96,5 рублей за 1 доллар. Однако остается вопрос - когда именно курс поднимется до отметки 95-100 рублей за доллар? Этого никто не знает и никто не скажет, кроме инфомошенников.
Так как аналитики ВТБ Инвестиции к таким точно не относятся, поэтому говорим только о диверсификации и ни слова более. Давайте посмотрим на их "не инвестиционные рекомендации" по валютным и замещающим облигациям в долларах.
1. Газпром капитал-ЗО28-1-Д (RU000A105R62)
Размер купона - 4,95%
Дата погашения - 06.02.2028г.
Выплата купона - 2 раза в год
Кредитный рейтинг - ААА
Текущая цена - 97,3%
2. Лукойл-ЗО-30 (RU000A1059Q2)
Размер купона - 3,875%
Дата погашения - 06.05.2030г.
Выплата купона - 2 раза в год
Кредитный рейтинг - ААА
Текущая цена - 92,1%
3. Совкомфлот-ЗО-2028 (RU000A105A87)
Размер купона - 3,85%
Дата погашения - 26.04.2028г.
Выплата купона - 2 раза в год
Кредитный рейтинг - ААА
Текущая цена - 93,6%
4. ФосАгро-ЗО28-Д (RU000A106G56)
Размер купона - 2,6%
Дата погашения - 16.09.2028г.
Выплата купона - 2 раза в год
Кредитный рейтинг - ААА
Текущая цена - 90,5%
5. ЮГК-001P-04 (RU000A10B008)
Размер купона - 10,6%
Дата погашения - 22.02.2027г.
Выплата купона - ежемесячно
Кредитный рейтинг - АА
Текущая цена - 107,3%
⭐Все эти облигации выпущены в рамках российской инфраструктуры и обращаются на Московской бирже. К сожалению, замещающие облигации не всегда доступны для обычных частных инвесторов, ведь номинал таких бумаг, как правило, составляет 1 000 долларов.
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