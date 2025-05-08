💵5 облигаций в долларах от ВТБ Инвестиции

Почему почти все аналитики уверены в будущем ослаблении? Секрета тут особо нет, ведь бюджет страны на 2025 год сверстан с ориентиром на курс 96,5 рублей за 1 доллар. Однако остается вопрос - когда именно курс поднимется до отметки 95-100 рублей за доллар? Этого никто не знает и никто не скажет, кроме инфомошенников.

Так как аналитики ВТБ Инвестиции к таким точно не относятся, поэтому говорим только о диверсификации и ни слова более. Давайте посмотрим на их "не инвестиционные рекомендации" по валютным и замещающим облигациям в долларах.