ЦОК ПРЕМ 05.05 Мобильный (1)
Игорь Козакевич
Инвестиции

💵5 облигаций в долларах от ВТБ Инвестиции

Валютные облигации остаются интересными для инвесторов, ведь наряду с диверсификацией портфеля инвестор получает возможность купить облигации сейчас на относительно сильном рубле, а продать его при плановом ослаблении нашей национальной валюты.

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Почему почти все аналитики уверены в будущем ослаблении? Секрета тут особо нет, ведь бюджет страны на 2025 год сверстан с ориентиром на курс 96,5 рублей за 1 доллар. Однако остается вопрос - когда именно курс поднимется до отметки 95-100 рублей за доллар? Этого никто не знает и никто не скажет, кроме инфомошенников.

Так как аналитики ВТБ Инвестиции к таким точно не относятся, поэтому говорим только о диверсификации и ни слова более. Давайте посмотрим на их "не инвестиционные рекомендации" по валютным и замещающим облигациям в долларах.

1. Газпром капитал-ЗО28-1-Д (RU000A105R62)

Размер купона - 4,95%

Дата погашения - 06.02.2028г.

Выплата купона - 2 раза в год

Кредитный рейтинг - ААА

Текущая цена - 97,3%

2. Лукойл-ЗО-30 (RU000A1059Q2)

Размер купона - 3,875%

Дата погашения - 06.05.2030г.

Выплата купона - 2 раза в год

Кредитный рейтинг - ААА

Текущая цена - 92,1%

3. Совкомфлот-ЗО-2028 (RU000A105A87)

Размер купона - 3,85%

Дата погашения - 26.04.2028г.

Выплата купона - 2 раза в год

Кредитный рейтинг - ААА

Текущая цена - 93,6%

4. ФосАгро-ЗО28-Д (RU000A106G56)

Размер купона - 2,6%

Дата погашения - 16.09.2028г.

Выплата купона - 2 раза в год

Кредитный рейтинг - ААА

Текущая цена - 90,5%

5. ЮГК-001P-04 (RU000A10B008)

Размер купона - 10,6%

Дата погашения - 22.02.2027г.

Выплата купона - ежемесячно

Кредитный рейтинг - АА

Текущая цена - 107,3%

⭐Все эти облигации выпущены в рамках российской инфраструктуры и обращаются на Московской бирже. К сожалению, замещающие облигации не всегда доступны для обычных частных инвесторов, ведь номинал таких бумаг, как правило, составляет 1 000 долларов.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Информации об авторе

Игорь Козакевич

Игорь Козакевич

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