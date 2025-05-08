🔥Итоги первой торговой недели мая

Продолжаем отдыхать и отмечать майские праздники, поэтому все события недели собрал в один пост — подытожим итоги первых торговых дней мая.

Росстат показал недельную инфляцию с 29 апреля по 5 мая в размере 0,03% (все ближе и ближе к дефляции), расчетная годовая величина инфляции сократилась до 10,2%. Мы наконец-то увидели реальную отдачу от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Посмотрим теперь как возврат Минфина к покупке валюты в рамках бюджетного правила (порядка 2,3 млрд. рублей в день) отразится на курсе рубля и инфляции.

КЦ ИКС 5 опубликовал отчет по МСФО за 1 квартал 2025 года. Выручка растет на 20,7% до 1 070 млрд. рублей, а чистая прибыль сокращается на 24% до 18,4 млрд. рублей. На чистую прибыль влияют рост финансовых расходов почти в 2 раза (высокая ключевая ставка не оставляет ни одну компанию без своего влияния) и капекс, который год к году вырос на 33% до 48 млрд. рублей.

Объем торгов на СПБ Бирже в апреле сократился на 1,4% месяц к месяцу. Торги в выходные дни также особо не пользуются популярностью у инвесторов — их удельный вес немногим превышает 5,5% от общего объема торгов.

FixPrice получил лицензии на торговлю алкоголем и уже даже запустил продажу в тестовом режиме.

Минфин будет продолжать поддерживать АЛРОСУ в вопросах продажи алмазов как на мировых рынках, так и покупкой алмазов в Гохран.

Акционеры Т-Технологии ожидаемо поддержали рекомендацию совета директоров по выплате последних дивидендов 2024 года в размере 32 рубля на одну акцию. Дивидендная отсечка - 16 мая.

Акционеры Мать и дитя также ожидаемо проголосовали за выплату дивидендов в размере 22 рубля на одну акцию. Таким образом, за год суммарные дивиденды составили 205 рублей. Дата закрытия реестра - 19 мая.

Совет директоров ВУШ Холдинг рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.

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