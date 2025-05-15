ЦОК ПРОФК 12.05 Мобильный (1)
Игорь Козакевич
Инвестиции

📈5 коротких облигаций с доходностью от 26%

Сегодня будет подборка для инвесторов с консервативным подходом к инвестированию, но при этом допускающими приемлемый риск при выборе корпоративных облигаций или ВДО.

5 коротких облигаций с доходностью от 26% Инвестиции, Финансовая грамотность, Биржа, Облигации, Фондовый рынок, Ключевая ставка, Купоны

Базовые параметры подборки:

👉Любой сектор.

👉Срок до погашения не более 2-х лет.

👉Кредитный рейтинг не ниже BBB.

👉Фиксированная купонная доходность. Причем я рассматриваю не кликбейтную доходность к погашению, а именно текущий размер купона.

👉Ежемесячная выплата купонов.

1. Глоракс-001Р-03 (RU000A10ATR2)

Компания основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости в 10 регионах: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске и Туле.

Размер купона - 28%

Текущая стоимость - 106,6%

Дата погашения - 27.01.2027г.

Кредитный рейтинг - ВВВ

2. Монополия-001Р-03 (RU000A10ARS4)

Компания представляет собой цифровую логистическую платформу, объединяющую участников рынка и ряд сервисов для организации крупнотоннажных автомобильных грузоперевозок. К платформе подключены более 8000 перевозчиков, из которых 5500 были активными в 2024 году.

Размер купона - 26,5%

Текущая стоимость - 100,6%

Дата погашения - 25.01.2026г.

Кредитный рейтинг - ВВВ+

3. МВ Финанс-001Р-06 (RU000A10BFP3)

Компания занимается выпуском облигаций для М.Видео

Размер купона - 26,0%

Текущая стоимость - 102,0%

Дата погашения - 11.04.2027г.

Кредитный рейтинг - А

4. ДАРС-Девелопмент-001Р-03 (RU000A10B8X7)

Компания специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2014 году и работает на федеральном уровне в 6 регионах России: Ульяновск, Волгоград, Уфа, Москва, Хабаровск, Липецк.

Размер купона - 26,0%

Текущая стоимость - 100,1%

Дата погашения - 30.09.2026г.

Кредитный рейтинг - ВВВ

5. Рольф-001Р-07 (RU000A10ASE2)

Рольф - автодилерский холдинг, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании состоит из дилерских центров и шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге, а также открытый по франшизе центр в Краснодаре.

Размер купона - 26,0%

Текущая стоимость - 102,3%

Дата погашения - 21.01.2027г.

Кредитный рейтинг - ВВВ+

❗Несмотря на средний уровень доходности и наличие нормальных инвестиционных рейтингов, при выборе активов для инвестирования стоит также обратить внимание на такие банальные моменты, как долговая нагрузка эмитента и состояние отрасли, чтобы потом "золотой" эмитент не превратился в очередной Гарант-Инвест.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Информации об авторе

Игорь Козакевич

Игорь Козакевич

Самозанятый в Нет

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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