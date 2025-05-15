📈5 коротких облигаций с доходностью от 26%

5. Рольф-001Р-07 (RU000A10ASE2)

Рольф - автодилерский холдинг, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании состоит из дилерских центров и шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге, а также открытый по франшизе центр в Краснодаре.

Размер купона - 26,0%

Текущая стоимость - 102,3%

Дата погашения - 21.01.2027г.

Кредитный рейтинг - ВВВ+

❗Несмотря на средний уровень доходности и наличие нормальных инвестиционных рейтингов, при выборе активов для инвестирования стоит также обратить внимание на такие банальные моменты, как долговая нагрузка эмитента и состояние отрасли, чтобы потом "золотой" эмитент не превратился в очередной Гарант-Инвест.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.