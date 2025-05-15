📈5 коротких облигаций с доходностью от 26%

Базовые параметры подборки:
👉Любой сектор.
👉Срок до погашения не более 2-х лет.
👉Кредитный рейтинг не ниже BBB.
👉Фиксированная купонная доходность. Причем я рассматриваю не кликбейтную доходность к погашению, а именно текущий размер купона.
👉Ежемесячная выплата купонов.
1. Глоракс-001Р-03 (RU000A10ATR2)
Компания основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости в 10 регионах: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске и Туле.
Размер купона - 28%
Текущая стоимость - 106,6%
Дата погашения - 27.01.2027г.
Кредитный рейтинг - ВВВ
2. Монополия-001Р-03 (RU000A10ARS4)
Компания представляет собой цифровую логистическую платформу, объединяющую участников рынка и ряд сервисов для организации крупнотоннажных автомобильных грузоперевозок. К платформе подключены более 8000 перевозчиков, из которых 5500 были активными в 2024 году.
Размер купона - 26,5%
Текущая стоимость - 100,6%
Дата погашения - 25.01.2026г.
Кредитный рейтинг - ВВВ+
3. МВ Финанс-001Р-06 (RU000A10BFP3)
Компания занимается выпуском облигаций для М.Видео
Размер купона - 26,0%
Текущая стоимость - 102,0%
Дата погашения - 11.04.2027г.
Кредитный рейтинг - А
4. ДАРС-Девелопмент-001Р-03 (RU000A10B8X7)
Компания специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Группа была основана в 2014 году и работает на федеральном уровне в 6 регионах России: Ульяновск, Волгоград, Уфа, Москва, Хабаровск, Липецк.
Размер купона - 26,0%
Текущая стоимость - 100,1%
Дата погашения - 30.09.2026г.
Кредитный рейтинг - ВВВ
5. Рольф-001Р-07 (RU000A10ASE2)
Рольф - автодилерский холдинг, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании состоит из дилерских центров и шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге, а также открытый по франшизе центр в Краснодаре.
Размер купона - 26,0%
Текущая стоимость - 102,3%
Дата погашения - 21.01.2027г.
Кредитный рейтинг - ВВВ+
❗Несмотря на средний уровень доходности и наличие нормальных инвестиционных рейтингов, при выборе активов для инвестирования стоит также обратить внимание на такие банальные моменты, как долговая нагрузка эмитента и состояние отрасли, чтобы потом "золотой" эмитент не превратился в очередной Гарант-Инвест.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
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