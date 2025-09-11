Лучшие акции от аналитиков Сбера

На прошлой неделе уже писал о топ-10 бумаг от аналитиков ВТБ Инвестиции. Сегодня посмотрим какие акции советуют держать в портфеле их прямые конкурента, и заодно сравним есть ли хоть какие-то совпадения в подходах анализа и прогнозирования движения бумаг.

Прежде всего остановлюсь на тех, кого выперли из списка лучших. Первая компания - Совкомбанк. Бумаги были долгое время на настолько необоснованном хайпе, что даже светлые сберовские головы еще тогда решили их добавить в подборку. И это при том, что чистая прибыль банка в 2024 году упала год к году на 19%. По прогнозам на 2025 год темпы падения только ускорятся.

Причиной снижения стала не убыточность бизнес-процессов (кроме собственного инвестиционного портфеля), а слишком большой разовый доход в 2023, который как пресс теперь давит на новую отчетность.

Из рейтинга также были исключены акции Аэрофлота. Компания очень хорошо закрыла 2024 год - убыток сменился прибылью. Прибыль было решено распределить на дивиденды - второй драйвер роста. Но, к сожалению, больше текущих факторов роста не осталось, хотя СберSIB не отрицает дальнейший потенциальный рост прибыли.

➕Ни первая, ни вторая выбывшая компания в рейтинге ВТБ не присутствовала, но вот оба инвестиционных дома одновременно добавили акции Лукойла. Причина та же самая - на неделе стало известно, что Лукойл выкупил свои же акции на 654 млрд. рублей или порядка 91 млн. акций, которые не будут участвовать в распределении прибыли за 1 полугодие, да еще и планирует погасить 11% от выкупленных акций.

Такие действия компании могут привести к росту дивидендов на одну акцию, а также к росту цены самих акций. Эх, вот были бы у нас на острове заправки Лукойла, а так мы даже не знаем что это такое...

Итоговая перспективная десятка от Сбера сократилась до топ-9:

1. ММК. Целевая цена - 53 рубля;

2. ИКС 5. Целевая цена - 4 500 рублей;

3. Т-Технологии. Целевая цена - 4 800 рублей;

4. Яндекс. Целевая цена - 6 000 рублей;

5. ЛУКОЙЛ. Целевая цена - 8 700 рублей;

6. Сбербанк. Целевая цена -390 рублей;

7. Транснефть. Целевая цена - 1 550 рублей;

8. ПИК. Целевая цена - 720 рублей;

9. Полюс. Целевая цена - 2 400 рублей.

Сравнив рейтинги ВТБ и Сбера, мнение аналитиков совпало только по 6 бумагам. Сравнив этот рейтинг и свой портфель, констатирую совпадение по 5 позициям.