Лучшие акции от аналитиков Сбера
Прежде всего остановлюсь на тех, кого выперли из списка лучших. Первая компания - Совкомбанк. Бумаги были долгое время на настолько необоснованном хайпе, что даже светлые сберовские головы еще тогда решили их добавить в подборку. И это при том, что чистая прибыль банка в 2024 году упала год к году на 19%. По прогнозам на 2025 год темпы падения только ускорятся.
Причиной снижения стала не убыточность бизнес-процессов (кроме собственного инвестиционного портфеля), а слишком большой разовый доход в 2023, который как пресс теперь давит на новую отчетность.
Из рейтинга также были исключены акции Аэрофлота. Компания очень хорошо закрыла 2024 год - убыток сменился прибылью. Прибыль было решено распределить на дивиденды - второй драйвер роста. Но, к сожалению, больше текущих факторов роста не осталось, хотя СберSIB не отрицает дальнейший потенциальный рост прибыли.
➕Ни первая, ни вторая выбывшая компания в рейтинге ВТБ не присутствовала, но вот оба инвестиционных дома одновременно добавили акции Лукойла. Причина та же самая - на неделе стало известно, что Лукойл выкупил свои же акции на 654 млрд. рублей или порядка 91 млн. акций, которые не будут участвовать в распределении прибыли за 1 полугодие, да еще и планирует погасить 11% от выкупленных акций.
Такие действия компании могут привести к росту дивидендов на одну акцию, а также к росту цены самих акций. Эх, вот были бы у нас на острове заправки Лукойла, а так мы даже не знаем что это такое...
Итоговая перспективная десятка от Сбера сократилась до топ-9:
1. ММК. Целевая цена - 53 рубля;
2. ИКС 5. Целевая цена - 4 500 рублей;
3. Т-Технологии. Целевая цена - 4 800 рублей;
4. Яндекс. Целевая цена - 6 000 рублей;
5. ЛУКОЙЛ. Целевая цена - 8 700 рублей;
6. Сбербанк. Целевая цена -390 рублей;
7. Транснефть. Целевая цена - 1 550 рублей;
8. ПИК. Целевая цена - 720 рублей;
9. Полюс. Целевая цена - 2 400 рублей.
Сравнив рейтинги ВТБ и Сбера, мнение аналитиков совпало только по 6 бумагам. Сравнив этот рейтинг и свой портфель, констатирую совпадение по 5 позициям.
🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию