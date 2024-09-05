Как повысить карточку товара в выдаче на Wildberries

Wildberries — одна из крупнейших онлайн-площадок для продаж в России, на которой конкуренция среди продавцов крайне высока. Чтобы ваш товар оказался в топе поисковой выдачи и привлек больше покупателей, необходимо использовать эффективные стратегии оптимизации карточки товара.
1. Ключевые факторы, влияющие на ранжирование карточки товара
Прежде чем перейти к практическим рекомендациям, важно понять основные факторы, которые влияют на место карточки в выдаче на Wildberries:
Продажи товара — товары с большим количеством продаж поднимаются выше в поисковой выдаче.
Оценки и отзывы — высокий рейтинг и положительные отзывы увеличивают шансы на более высокие позиции.
Качество контента — грамотно оформленная карточка с качественными фотографиями и описаниями также влияет на ранжирование.
Ценообразование — товары с конкурентоспособной ценой имеют больше шансов быть выше в выдаче.
Скорость и качество логистики — скорость доставки и складские остатки тоже влияют на позицию.
CTR (Click-Through Rate) — чем чаще покупатели кликают на ваш товар в списке выдачи, тем выше его позиция.
Теперь рассмотрим, как улучшить эти факторы.
2. Оптимизация карточки товара
А. Ключевые слова в названии и описании
Название товара должно быть понятным, информативным и включать основные ключевые слова, по которым потенциальные покупатели могут искать товар. При этом важно избегать излишней «перенасыщенности» ключевыми словами.
Пример:
Неоптимизированное название: «Куртка».
Оптимизированное название: «Куртка зимняя мужская с капюшоном, водонепроницаемая».
Описание товара также должно включать ключевые слова, но главное — оно должно быть полезным для покупателя. Подробно опишите характеристики, материалы, особенности использования товара. Если хотите составить описание наиболее эффективно, воспользуйтесь сервисами с ChatGPT, например, и подробно опишите ChatGPT что вы от него хотите и какие ключевые слова использовать.
Пример:
Неоптимизированное описание: «Куртка для зимы».
Оптимизированное описание: «Зимняя куртка для мужчин с утеплителем из синтетического пуха. Водонепроницаемая поверхность и съемный капюшон обеспечивают комфорт даже в самых суровых погодных условиях».
B. Фотографии товара
Фотографии — это первое, что привлекает внимание покупателя. Качественные изображения с разных ракурсов увеличивают вероятность кликов на вашу карточку, если нужно создать видео с товаром, также помогут нейросети, например, mpsell AI. Наличие видео в карточки товара сильно повышает конверсию в покупку.
Используйте несколько фотографий товара: снимки спереди, сзади, сбоку, крупные планы.
Добавьте инфографику — например, изображения, на которых указаны основные характеристики товара (материалы, размеры, особенности).
Убедитесь, что фотографии высокого качества: четкие, с хорошим освещением и нейтральным фоном.
C. Характеристики и фильтры
Заполните все характеристики товара максимально полно и точно. Это не только улучшит видимость вашей карточки в выдаче, но и позволит пользователям найти товар через фильтры. Например, если вы продаете одежду, укажите такие параметры, как размер, цвет, материал и сезон.
D. Цена и акции
Цены на Wildberries постоянно мониторятся, и товары с более выгодной ценой или скидками часто получают лучшие позиции.
Анализ конкурентов: следите за ценами у аналогичных товаров. Если ваша цена значительно выше, пересмотрите ценообразование.
Промоакции: участие в акциях и скидках увеличивает видимость товара и привлекает внимание покупателей.
3. Повышение продаж и отзывов
A. Стимулирование продаж
Как уже упоминалось, количество продаж напрямую влияет на ранжирование карточки. Хоть это и похоже на парадокс (чтобы повысить карточку в выдаче, нужно больше продавать, а чтобы больше продавать, нужно повысить карточку в выдаче), но это не совсем так, есть способы начать продажи и совсем в конце списка выдачи. Чтобы увеличить продажи, можно использовать следующие стратегии:
Активное участие в акциях Wildberries. Во время распродаж платформа часто продвигает товары со скидками выше в поиске.
Работа с соцсетями и внешними источниками трафика. Продвигайте свои товары через социальные сети, блогеров и контекстную рекламу, направляя покупательский трафик на карточку товара. Можно даже бесплатно, если у вас есть медиаресурс с подписчиками
Подарки или бонусы за покупку. Например, можно положить в заказ маленький подарок или предложить баллы за отзыв.
B. Работа с отзывами
Отзывы имеют огромное значение для покупательского доверия. Продукты с большим количеством положительных отзывов вызывают больше доверия и чаще покупаются.
Просите клиентов оставлять отзывы. Можно предложить бонусы за оставленный отзыв (например, скидку на следующую покупку).
Обрабатывайте негативные отзывы. Важно своевременно отвечать на отрицательные отзывы, предлагая решения проблем, чтобы уменьшить их влияние на общую оценку товара. Если хочется автоматизировать процесс, можно использовать специальные сервисы с автоответами на отзывы и вопросы, например, mpsell Answer.
Интересные и подробные ответы на отзывы помогут улучшить восприятие товара. Важно отвечать развернуто и индивидуально для каждого покупателя. Не стоит использовать шаблоны ответов.
Рассказывайте о других своих товарах в ответе на отзыв. Это повысит продажи всего магазина в целом, можно писать в ручную, а можно добавить функцию в ваш сервис с автоотзывами.
4. Работа с логистикой и складскими запасами
Wildberries уделяет большое внимание скорости доставки и наличию товаров на складах. Товары, которые можно доставить быстро, получают приоритет в выдаче.
Увеличьте объемы на складах: убедитесь, что ваш товар всегда есть в наличии и даже чуть больше.
Оптимизируйте логистику: выбирайте способы доставки, которые позволяют быстрее отправлять заказы покупателям. Чем быстрее товар будет доставлен покупателю, тем выше будет его рейтинг в алгоритмах площадки. Заполняйте склады ВБ в других регионах.
5. Анализ и корректировка стратегии
Важно регулярно анализировать эффективность ваших действий и корректировать их при необходимости:
Следите за позициями карточек в выдаче по ключевым запросам. Если товар начинает опускаться в поиске, пересмотрите стратегию – может, вы что-то пропустили или не добавили.
Анализируйте действия конкурентов. Постоянно следите за изменениями в карточках конкурентов, чтобы своевременно реагировать на их улучшения.
Используйте аналитические инструменты. Например, сервисы аналитики маркетплейсов помогут отслеживать ключевые показатели и выявлять точки роста.
Что в итоге?
Повышение карточки товара в выдаче на Wildberries — это комплексная задача, которая требует оптимизации контента, работы с отзывами, стимулирования продаж и контроля за логистикой. Важно учитывать все ключевые факторы, влияющие на ранжирование, и работать над их улучшением, ведь внедрив только один из них, скорее всего, ничего не поменяется. Правильно подобранная стратегия позволит увеличить видимость товара, а следовательно, повысить его продажи работ.
Начать дискуссию