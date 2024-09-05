Как повысить карточку товара в выдаче на Wildberries

В этой статье я подробно расскажу, как повысить карточку в выдаче на Wildberries, с примерами и различными подходами.

Wildberries — одна из крупнейших онлайн-площадок для продаж в России, на которой конкуренция среди продавцов крайне высока. Чтобы ваш товар оказался в топе поисковой выдачи и привлек больше покупателей, необходимо использовать эффективные стратегии оптимизации карточки товара.

1. Ключевые факторы, влияющие на ранжирование карточки товара

Прежде чем перейти к практическим рекомендациям, важно понять основные факторы, которые влияют на место карточки в выдаче на Wildberries:

Продажи товара — товары с большим количеством продаж поднимаются выше в поисковой выдаче. Оценки и отзывы — высокий рейтинг и положительные отзывы увеличивают шансы на более высокие позиции. Качество контента — грамотно оформленная карточка с качественными фотографиями и описаниями также влияет на ранжирование. Ценообразование — товары с конкурентоспособной ценой имеют больше шансов быть выше в выдаче. Скорость и качество логистики — скорость доставки и складские остатки тоже влияют на позицию. CTR (Click-Through Rate) — чем чаще покупатели кликают на ваш товар в списке выдачи, тем выше его позиция.

Теперь рассмотрим, как улучшить эти факторы.

2. Оптимизация карточки товара

А. Ключевые слова в названии и описании

Название товара должно быть понятным, информативным и включать основные ключевые слова, по которым потенциальные покупатели могут искать товар. При этом важно избегать излишней «перенасыщенности» ключевыми словами.

Пример:

Неоптимизированное название: «Куртка».

Оптимизированное название: «Куртка зимняя мужская с капюшоном, водонепроницаемая».

Описание товара также должно включать ключевые слова, но главное — оно должно быть полезным для покупателя. Подробно опишите характеристики, материалы, особенности использования товара. Если хотите составить описание наиболее эффективно, воспользуйтесь сервисами с ChatGPT, например, и подробно опишите ChatGPT что вы от него хотите и какие ключевые слова использовать.

Пример:

Неоптимизированное описание: «Куртка для зимы».

Оптимизированное описание: «Зимняя куртка для мужчин с утеплителем из синтетического пуха. Водонепроницаемая поверхность и съемный капюшон обеспечивают комфорт даже в самых суровых погодных условиях».

B. Фотографии товара

Фотографии — это первое, что привлекает внимание покупателя. Качественные изображения с разных ракурсов увеличивают вероятность кликов на вашу карточку, если нужно создать видео с товаром, также помогут нейросети, например, mpsell AI. Наличие видео в карточки товара сильно повышает конверсию в покупку.

Используйте несколько фотографий товара: снимки спереди, сзади, сбоку, крупные планы.

Добавьте инфографику — например, изображения, на которых указаны основные характеристики товара (материалы, размеры, особенности).

Убедитесь, что фотографии высокого качества: четкие, с хорошим освещением и нейтральным фоном.

C. Характеристики и фильтры

Заполните все характеристики товара максимально полно и точно. Это не только улучшит видимость вашей карточки в выдаче, но и позволит пользователям найти товар через фильтры. Например, если вы продаете одежду, укажите такие параметры, как размер, цвет, материал и сезон.

D. Цена и акции

Цены на Wildberries постоянно мониторятся, и товары с более выгодной ценой или скидками часто получают лучшие позиции.

Анализ конкурентов : следите за ценами у аналогичных товаров. Если ваша цена значительно выше, пересмотрите ценообразование.

Промоакции: участие в акциях и скидках увеличивает видимость товара и привлекает внимание покупателей.

3. Повышение продаж и отзывов

A. Стимулирование продаж

Как уже упоминалось, количество продаж напрямую влияет на ранжирование карточки. Хоть это и похоже на парадокс (чтобы повысить карточку в выдаче, нужно больше продавать, а чтобы больше продавать, нужно повысить карточку в выдаче), но это не совсем так, есть способы начать продажи и совсем в конце списка выдачи. Чтобы увеличить продажи, можно использовать следующие стратегии:

Активное участие в акциях Wildberries . Во время распродаж платформа часто продвигает товары со скидками выше в поиске.

Работа с соцсетями и внешними источниками трафика . Продвигайте свои товары через социальные сети, блогеров и контекстную рекламу, направляя покупательский трафик на карточку товара. Можно даже бесплатно, если у вас есть медиаресурс с подписчиками

Подарки или бонусы за покупку. Например, можно положить в заказ маленький подарок или предложить баллы за отзыв.

B. Работа с отзывами

Отзывы имеют огромное значение для покупательского доверия. Продукты с большим количеством положительных отзывов вызывают больше доверия и чаще покупаются.

Просите клиентов оставлять отзывы . Можно предложить бонусы за оставленный отзыв (например, скидку на следующую покупку).

Обрабатывайте негативные отзывы . Важно своевременно отвечать на отрицательные отзывы, предлагая решения проблем, чтобы уменьшить их влияние на общую оценку товара. Если хочется автоматизировать процесс, можно использовать специальные сервисы с автоответами на отзывы и вопросы, например, mpsell Answer.

Интересные и подробные ответы на отзывы помогут улучшить восприятие товара. Важно отвечать развернуто и индивидуально для каждого покупателя. Не стоит использовать шаблоны ответов.

Рассказывайте о других своих товарах в ответе на отзыв. Это повысит продажи всего магазина в целом, можно писать в ручную, а можно добавить функцию в ваш сервис с автоотзывами.

4. Работа с логистикой и складскими запасами

Wildberries уделяет большое внимание скорости доставки и наличию товаров на складах. Товары, которые можно доставить быстро, получают приоритет в выдаче.

Увеличьте объемы на складах : убедитесь, что ваш товар всегда есть в наличии и даже чуть больше.

Оптимизируйте логистику: выбирайте способы доставки, которые позволяют быстрее отправлять заказы покупателям. Чем быстрее товар будет доставлен покупателю, тем выше будет его рейтинг в алгоритмах площадки. Заполняйте склады ВБ в других регионах.

5. Анализ и корректировка стратегии

Важно регулярно анализировать эффективность ваших действий и корректировать их при необходимости:

Следите за позициями карточек в выдаче по ключевым запросам. Если товар начинает опускаться в поиске, пересмотрите стратегию – может, вы что-то пропустили или не добавили.

Анализируйте действия конкурентов . Постоянно следите за изменениями в карточках конкурентов, чтобы своевременно реагировать на их улучшения.

Используйте аналитические инструменты. Например, сервисы аналитики маркетплейсов помогут отслеживать ключевые показатели и выявлять точки роста.

Что в итоге?

Повышение карточки товара в выдаче на Wildberries — это комплексная задача, которая требует оптимизации контента, работы с отзывами, стимулирования продаж и контроля за логистикой. Важно учитывать все ключевые факторы, влияющие на ранжирование, и работать над их улучшением, ведь внедрив только один из них, скорее всего, ничего не поменяется. Правильно подобранная стратегия позволит увеличить видимость товара, а следовательно, повысить его продажи работ.