Кто может стать поручителем по ипотеке и стоит ли вообще его искать?

В этой статье мы разберемся, кто может стать поручителем и какие к нему есть требования
Зачем нужен поручитель и почему его наличие может быть необходимо?
При оформлении ипотеки на строительство дома банк выдает большую сумму под залог земельного участка или другого имущества. Например, если вы хотите взять 12 миллионов рублей, а залоговая стоимость участка составляет всего 1 миллион рублей, то оставшиеся 11 миллионов остаются "незакрытыми". Именно для этого банки и требуют поручителя — чтобы гарантировать возврат собственных средств. Поручитель выступает дополнительным гарантом, что заем будет выплачен
Почему люди хотят обойтись без поручителя?
Неудобно просить о помощи: многие не любят просить других о помощи, особенно если речь идет о деньгах. Попросить родителей? Неудобно. Коллегу? А вдруг это негативно скажется на работе? Такие мысли часто мешают заемщикам искать поручителя
Страхи потенциальных поручителей: люди боятся, что, выступая поручителями, они могут не получить свои кредиты в будущем. Это распространенное заблуждение. Хотя поручительство добавляет кредитную нагрузку, во многих банках она учитывается не в полном объеме — всего на 50%. При наличии достаточного дохода поручитель сможет получить несколько кредитов. Некоторые поручители боятся, что если заемщик не выполнит свои обязательства, то им придется погасить долг в полном объеме. Поэтому сам заемщик должен оценивать свои силы перед получением кредита
Какие требования предъявляются поручителям в Сбербанке?
В окружении часто есть люди, которые потенциально могут быть вашими поручителями. Но вы не рассматриваете многих людей, потому не до конца понимаете требования к поручителю или просто боитесь попросить. К поручителю есть ряд минимальных требований:
В Сбербанке поручителем может выступать любой человек — родственник, коллега или даже сторонний человек
Возрастные ограничения от 21 до 70 лет. После 70 лет ипотека может выдаваться только на 5 лет
Поручитель может проживать в любом регионе РФ и иметь любую прописку
Полный пакет документов: копия трудовой книжки, 2-ндфл, справка по форме банка
Поручитель должен быть в курсе кто такой заемщик, чем он занимается и на что нужен кредит
Любому поручителю важно понимать, что он назначается не на весь срок кредита, а до окончания строительства
Кто может быть поручителем?
Обычно при предоставлении поручительства вы получаете чуть более выгодные условия получения кредита. Так кто же может стать вашим поручителем, исходя из опыта нашей компании:
Родители
Дети
Директор компании подрядчика
Супруги при наличии брачного договора, который должен быть заключен перед самой сделкой
Коллеги по работе
Здесь очень много вариантов, поэтому, чтобы избежать лишних проблем и недоразумений, рекомендуется обратиться к кредитному специалисту, который поможет оценить кредитную историю и доходы всех возможных поручителей. Иногда можно пробовать нескольких поручителей или даже взять двух. В любом случае консультация с профессионалом облегчит процесс и поможет выбрать оптимальные условия кредита
Получение ипотеки без поручителя — вполне реальная задача, если вы знаете, в какие банки обратиться и какие требования они предъявляют. Однако иногда наличие поручителя может помочь получить более выгодные условия. Главное — не бояться задавать вопросы и обращаться за профессиональной помощью
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