Кто может стать поручителем по ипотеке и стоит ли вообще его искать?

В окружении часто есть люди, которые потенциально могут быть вашими поручителями. Но вы не рассматриваете многих людей, потому не до конца понимаете требования к поручителю или просто боитесь попросить. К поручителю есть ряд минимальных требований:

В Сбербанке поручителем может выступать любой человек — родственник, коллега или даже сторонний человек Возрастные ограничения от 21 до 70 лет. После 70 лет ипотека может выдаваться только на 5 лет Поручитель может проживать в любом регионе РФ и иметь любую прописку Полный пакет документов: копия трудовой книжки, 2-ндфл, справка по форме банка Поручитель должен быть в курсе кто такой заемщик, чем он занимается и на что нужен кредит

Любому поручителю важно понимать, что он назначается не на весь срок кредита, а до окончания строительства