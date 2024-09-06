Как взять ипотеку без первоначального взноса?

Меня зовут Константин Горячев, я эксперт по потребительскому и ипотечному кредитованию с 16-летним опытом работы. И в этой статье я подробно разберу несколько способов получения ипотеки без первоначального взноса
Что такое первоначальный взнос?
Первоначальный взнос по ипотеке — это сумма, которую заемщик вкладывает в приобретаемое жилье одним платежом из собственных накоплений. В случае одобрения ипотеки остальную часть вносит банк. При этом купленное жилье переходит в залог банку до полного погашения ипотеки
Правительство утвердило, что первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 20%
Можно ли взять ипотеку без первоначального взноса?
Вероятность одобрения ипотеки без первоначального взноса достаточно низкая, но шансы есть
Вариант №1
Некоторые банки предлагают взять потребительский кредит, который идет в зачет первоначального взноса. Но, прежде чем соглашаться на этот вариант, необходимо внимательно ознакомиться с условиями. Как правило, при таком кредите идет высокая процентная ставка - около 25% и короткий срок - 5 лет. Соответственно, ежемесячный платеж будет очень высокий
Вариант №2
Есть возможность договориться с подрядчиком завысить стоимость подряда, то есть подряд будет включать в себя стоимость жилья и первоначальный взнос. Клиенту предоставляется письмо о внесении первоначального взноса, которое подается в банк с заявлением о том, что первоначальный взнос внесен. Юридически это можно оформить правильно и безопасно как для подрядчика, так и для клиента. Но не все подрядчики готовы на это идти, так как дорожат своей аккредитацией
Вариант №3
Вариант, который мы выбираем вместе с клиентами чаще всего – ипотека на самостоятельное строительство. Ипотека на самостоятельное строительство также дается без поручителя, но разница в том, что на строительство дома дается один год
Для получения данной ипотеки понадобится:
Оформить ипотеку на самостоятельное строительство в Сбербанке
В заявлении-декларации указать стоимость строительства дома. Таким образом самостоятельно декларируем о том, что строим дом на конкретную сумму
Предоставить банку наличие первоначального взноса. Это могут быть чеки на купленные строительные материалы либо взятая в долг сумма первоначального взноса
Разместить эту сумму на счете в сбербанке перед сделкой, чтобы показать наличие первоначального взноса
На сделке подписать документы и отправить на регистрацию договор земельного участка. Электронная регистрация проходит 1-2 дня, если через МФЦ, то до 5 дней
После регистрации документов ипотека будет начисляться траншами, в том числе зачисляется первый транш – 25%
Деньги на счету, которые были в качестве подтверждения первоначального взноса, можно снять
При таком варианте за несколько траншей вы получаете полную сумму без первоначального взноса
Друзья, кто-то уже успел воспользоваться этой возможностью, поэтому рекомендую и вам сделать это)
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