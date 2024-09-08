Налоговая миграция в Калмыкию: полный провал

Я много раз говорила: если хорошая схема оптимизации налогов становится слишком массовой, скоро она станет плохой. Так случилось и с налоговой миграцией в разные регионы России из Москвы... Ну что, уже начали получать уведомления из ФНС Калмыкии, Удмуртии, Кургана? Нет, ну ничего, не долго осталось.

Немного предыстории

Некий глава некоего региона решил привлечь деньги в свой край, воспользовавшись возможностью устанавливать льготные налоговые ставки. В общем, кто там надоумил чиновников, сказать сложно, но в течение нескольких лет, начиная с 2017 года, в ряде российских регионов приняли местные законы, позволявшие устанавливать льготный налоговый режим.

Из закона Калмыкии об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих УСН. Все просто же…

Чем была особенно привлекательна Калмыкия? Там этот закон был самый лайтовый. В нем четко не фиксировалась необходимость ведения предпринимательской деятельности непосредственно в самом регионе. Это была самая настоящая лазейка! Поэтому ушлые ребята начали мастерить схемы.

Ни бум-бум

На этот же период пришелся бум маркетплейсов. Во всяких клубах селлеров WB и Ozon начали работать "налоговые консультанты", которые активно продвигали тему переезда в другой регион с низкой налоговой ставкой. И народ, естественно, повелся.

Я еще в 2020 году публиковала ролики с "довольными мигрантами".

Это я пыталась достучаться до предпринимателей, предупреждая их быть осторожнее. Услышали не все…

А что: предпринимателям предлагали красивую схему при минимуме вложений. Люди в складчину покупали квартиры в Калмыкии, там массово прописывались, а после "переезда" еще и сокращали налоговую базу за отчетный год. "Схема работает, ура!", - говорили они.

Ну ты зануда

Зануды - это мы в DK Сonsult. Мы сразу заподозрили неладное, пытались объяснить, что, хотя есть местный закон, ФНС может взять "за хобот", уличив в получении необоснованной налоговой выгоды. Ведомство не будет безучастно смотреть на то, как предприниматели делают вид, что переехали в регион, а на самом деле продолжают вести деятельность на старом месте.

Мы выпустили методичку, предлагая предпринять ряд мер, которые могли бы парировать претензии налоговой. Ажиотажа по поводу нее, прямо скажем, не было. Все считали, что дело верняк, а мы дуем на воду. Ну-ну...

Кажись, началось

2024 год. Реальные кейсы наших клиентов, которые нас в свое время не послушали. ФНС Калмыкии рассылает письма предпринимателям, в которых утверждает, что знает все об их делишках. Мол, деятельность вы в республике по факту не ведете, у нас вагон оснований, чтобы привлечь вас к ответственности, поэтому будьте любезны оплатите недоимку. Далее стандартный набор страшилок про выездную проверку и уголовку.

Это части текста реального письма ФНС Калмыкии, который пришел нашему клиенту. В свое время он нас не послушал и решил рискнуть…

Там еще и дробление отыскали…

Фраза про «привлечение правоохранительных органов» призвана особенно впечатлить предпринимателя…

Набор, надо сказать, очень эффектный. Многих предпринимателей, которые не позаботились хоть как-то легализовать свое присутствие в новом регионе, уговаривать, скорее всего, долго не придется.

Что делать?

Для начала думать головой и серьезно просчитывать риски, когда ввязываетесь в схемы оптимизации. Это фактически мой главный призыв на многочисленных консультациях, которые я провожу для предпринимателей, стремящихся оптимизировать выплаты по налогам.

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