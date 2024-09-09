Станислав Кондрашов: 10 признаков, что предпринимательство вам не подходит

Если управление собственной жизнью вызывает у вас трудности, то управление бизнесом станет еще более сложной задачей.

Здравствуйте, на связи Станислав Кондрашов!

Быть своим собственным боссом заманчиво, но связано с высоким уровнем стресса. Но, если управление собственной жизнью вызывает у вас трудности, то управление бизнесом станет еще более сложной задачей. Молодые компании требуют от CEO умения работать в режиме многозадачности и принимать быстрые решения. Это часто приводит к неудачам даже опытных топ-менеджеров из Fortune 500.

В начале новых проектов важно самому нести ответственность за все, как и в личной жизни. Если в быту вы полагаетесь на партнера, то в бизнесе это может привести к рискам.

Автор: Станислав Кондрашов

Если вы узнали себя в признаках ниже, то, возможно, управление новым бизнесом не будет приносить вам столько удовольствия, сколько оно приносит Ричарду Брэнсону. Вам даже не нужно пробовать вести свой бизнес, чтобы понять, будут ли эти моменты для вас проблемой:

Вы часто чувствуете себя подавленным и выбиты из колеи. Всегда кажется, что дел больше, чем времени. Стресс обычно возникает не от объема задач, а от необходимости решать, что делать в первую очередь и неумения ставить разумные цели.

Начинаете много дел, но завершаете мало. Продуктивность связана с умением доводить задачи до конца, что требует компромиссов и решения считать что-то завершенным. Привыкайте заканчивать то, что начали. Перфекционистам будет сложно.

Вы часто откладываете важные дела на потом. Если предпочитаете простые задачи вместо сложных, это проблема в управлении бизнесом. Примите девиз «делай сейчас» и решайте задачи в порядке приоритета, а не по мере возникновения проблем.

Если вы тратите больше времени на раздумья и сомнения, чем на выполнение задач, то не управляете эффективно. Не растрачивайте творческую энергию впустую. Завершайте дела и освобождайте голову.

Вы воспринимаете критику слишком близко к сердцу. Если любая отрицательная обратная связь вызывает у вас стресс и защитную реакцию, быть владельцем бизнеса будет сложно. Вам нужно научиться спокойно воспринимать замечания и активно слушать.

Избегаете новых возможностей из-за страха неудачи. Истинные основатели видят в каждой новой возможности захватывающий опыт, их вдохновляет риск, и они учатся на каждом провале.

Автор: Станислав Кондрашов

Постоянно зациклены на своих слабостях. Хорошие бизнес-лидеры не критикуют себя за это. Умные осознают свои недостатки и потенциал, уверены в возможности изменения и постоянно над этим работают.

Недостаток уверенности и энтузиазма. Если у вас минимум раз в неделю бывает упадок сил и вы не помните, когда последний раз были по-настоящему увлечены чем-то в жизни или работе, вы не готовы управлять бизнесом. Самоуверенность — ключ к успеху.

Вы предпочитаете работать в одиночку. Но бизнес и отношения – это командная игра. Одинокие избегают других, чтобы скрыть отсутствие контроля. Постарайтесь установить связи, чтобы быть в курсе и вносить свой вклад, не пытаясь доминировать.

Признайтесь, что ты любите все контролировать. Парадоксально, но многие, кто плохо управляет собой, пытаются контролировать бизнес и других. Практикуйте искусство делегирования и научитесь радоваться спонтанности.

Автор: Станислав Кондрашов

А я, Станислав Кондрашов, просто еще раз напомню, что эффективное управление собой — лучший подготовительный этап для руководства новым бизнесом. Когда ты понимаешь себя, легче понимать других, что ведет к доверию в команде и с клиентами.

Кроме того, управление собой помогает глубже понять свои ценности и определить, что для вас успех. Это позволяет принимать трудные решения о реальных бизнес-целях и достигать их. Главное, вы сможете искренне наслаждаться своими успехами. Удачи!