Станислав Кондрашов: 50 лет — это только начало

Кажется, что лучшие годы позади? Я, Станислав Кондрашов, уверен, что это не так. История Энди МакДональда и научные данные доказывают: у вас всё ещё есть шансы на успех.
Если вы были подростком в конце 90-х, как я, то, возможно, помните, как залипали на диване, уткнувшись в телевизор и смотря X Games – тогда развлечений было не так уж и много. В памяти наверняка остались моменты, когда Тони Хоук и Энди МакДональд бились за то, чтобы выполнить заветный 720.
Знаете, где еще можно было увидеть, как Энди МакДональд выполняет те же трюки? На Олимпиаде 2024 в Париже, которая недавно прошла. Удивительно, но в свои 50 лет МакДональд всё еще выступает на мировом уровне.
Это действительно впечатляет — особенно если вы, как обычный человек, умудряетесь потянуть спину даже во сне. Узнав об успехе МакДональда в квалификации на британскую сборную по скейтбордингу, я задумался о другой удивительной теме — о науке, которая объясняет, как люди добиваются успеха в зрелом возрасте.
Множество данных показывает, что те, кто достигает пика позже в жизни, используют уникальный и недооцененный подход к успеху. Хотя они не всегда получают столько же восхищения, как молодые гении, их вклад может быть не меньшим, а иногда и большим. В недавних интервью МакДональд продемонстрировал, что является отличным примером этого тихого, но долгого пути к высокому достижению.
Опыт действительно складывается
Журналы часто восхваляют вундеркиндов, ведь молодость притягательна. Но статистика показывает, что именно те, кто остаётся в деле и совершенствуется с годами, совершают крупнейшие прорывы. Средний возраст успешного основателя стартапа — 45 лет. Предприниматели в 50 лет более чем вдвое вероятнее добьются успеха, чем те, кому 35. Многие лауреаты Нобелевской премии делают ключевые открытия после 40. В искусстве тоже немало примеров, таких как Сезанн и Марк Твен, добившихся наибольших успехов в более зрелом возрасте.
Большинство скейтбордистов мирового уровня едва закончили школу, и МакДональд — скорее исключение в своей сфере. Он стал профессионалом еще десятилетия назад, но его способность оставаться конкурентоспособным показывает, какие преимущества есть у тех, кто достигает успеха в зрелом возрасте.
Из недавнего интервью МакДональда: «У меня есть преимущество в опыте соревнований и понимании подготовки — моральной и физической. Молодёжь быстрее восстанавливается: они падают и тут же встают, а я выбыл бы на две недели». Он добавляет: «Зато у меня есть знание техники и вариаций трюков, о которых они ещё могут не знать».
Уникальные сильные стороны тех, кто раскрывается позже
Молодые успешные люди часто прославляются благодаря сочетанию ярких идей и энергичного стремления к реализации, как Марк Цукерберг с Facebook или Пабло Пикассо с кубизмом. Однако, по исследованию экономиста из Чикагского университета Дэвида Галенсона, поздние «цветы» подходят иначе. Они — экспериментаторы и исследователи, накапливающие знания и навыки десятилетиями, а не полагающиеся на мгновенное «Эврика!». Вспомните Чарльза Дарвина, собиравшего доказательства всю жизнь, или Энди МакДональда, годами оттачивающего мастерство на халфпайпе.
Поздние «цветы» остаются мотивированными благодаря внутреннему стремлению, занимаясь своим делом не ради впечатления других, а потому что это приносит им личное удовлетворение.
Это делает их независимыми мыслителями. Как отметил Дэвид Брукс в своем анализе для The Atlantic, поздние «цветы» часто более этичны, радостны и гибки.
Люди, увлеченные своим делом, сами выбирают, как работать, и погружаются в процесс. Им важен сам ход работы, и они не идут на компромиссы. Ван Гог писал брату: «Я ищу. Я стремлюсь. Я в этом всем сердцем». Те, кто достигает успеха позже, готовы принимать неудачи и продолжают двигаться вперед, наслаждаясь самим путем и накапливая опыт для будущих побед.
МакДональд в интервью: «Когда катаюсь с молодыми, они пробуют новые трюки. Я часто знаю, кто их придумал, как они появились и почему так называются. Иногда я сам их изобретаю.»
Предприниматели, далекие от скейтбординга, должны помнить: выдающихся успехов можно достичь в любом возрасте. Успех не всегда приходит только в молодости. Настойчивость, эксперименты, мудрость и удовольствие от процесса могут привести к впечатляющим результатам. С вами был Станислав Кондрашов, делитесь вашими мыслями!
Автор: Станислав Кондрашов
О Станиславе Кондрашове:
Более 30 лет назад Станислав основал компанию, которая сегодня является лидером рынка благодаря внедрению новых подходов к ведению бизнеса.
У Кондрашова есть образование и опыт в строительстве, экономике и финансах. Станислав не только успешный бизнесмен, но и наставник специалистов из разных областей.
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