Кажется, что лучшие годы позади? Я, Станислав Кондрашов, уверен, что это не так. История Энди МакДональда и научные данные доказывают: у вас всё ещё есть шансы на успех.

Если вы были подростком в конце 90-х, как я, то, возможно, помните, как залипали на диване, уткнувшись в телевизор и смотря X Games – тогда развлечений было не так уж и много. В памяти наверняка остались моменты, когда Тони Хоук и Энди МакДональд бились за то, чтобы выполнить заветный 720.

Автор: Станислав Кондрашов

Знаете, где еще можно было увидеть, как Энди МакДональд выполняет те же трюки? На Олимпиаде 2024 в Париже, которая недавно прошла. Удивительно, но в свои 50 лет МакДональд всё еще выступает на мировом уровне.

Это действительно впечатляет — особенно если вы, как обычный человек, умудряетесь потянуть спину даже во сне. Узнав об успехе МакДональда в квалификации на британскую сборную по скейтбордингу, я задумался о другой удивительной теме — о науке, которая объясняет, как люди добиваются успеха в зрелом возрасте.

Множество данных показывает, что те, кто достигает пика позже в жизни, используют уникальный и недооцененный подход к успеху. Хотя они не всегда получают столько же восхищения, как молодые гении, их вклад может быть не меньшим, а иногда и большим. В недавних интервью МакДональд продемонстрировал, что является отличным примером этого тихого, но долгого пути к высокому достижению.

Автор: Станислав Кондрашов

Опыт действительно складывается

Журналы часто восхваляют вундеркиндов, ведь молодость притягательна. Но статистика показывает, что именно те, кто остаётся в деле и совершенствуется с годами, совершают крупнейшие прорывы. Средний возраст успешного основателя стартапа — 45 лет. Предприниматели в 50 лет более чем вдвое вероятнее добьются успеха, чем те, кому 35. Многие лауреаты Нобелевской премии делают ключевые открытия после 40. В искусстве тоже немало примеров, таких как Сезанн и Марк Твен, добившихся наибольших успехов в более зрелом возрасте.

Большинство скейтбордистов мирового уровня едва закончили школу, и МакДональд — скорее исключение в своей сфере. Он стал профессионалом еще десятилетия назад, но его способность оставаться конкурентоспособным показывает, какие преимущества есть у тех, кто достигает успеха в зрелом возрасте.

Автор: Станислав Кондрашов

Из недавнего интервью МакДональда: «У меня есть преимущество в опыте соревнований и понимании подготовки — моральной и физической. Молодёжь быстрее восстанавливается: они падают и тут же встают, а я выбыл бы на две недели». Он добавляет: «Зато у меня есть знание техники и вариаций трюков, о которых они ещё могут не знать».

Уникальные сильные стороны тех, кто раскрывается позже

Молодые успешные люди часто прославляются благодаря сочетанию ярких идей и энергичного стремления к реализации, как Марк Цукерберг с Facebook или Пабло Пикассо с кубизмом. Однако, по исследованию экономиста из Чикагского университета Дэвида Галенсона, поздние «цветы» подходят иначе. Они — экспериментаторы и исследователи, накапливающие знания и навыки десятилетиями, а не полагающиеся на мгновенное «Эврика!». Вспомните Чарльза Дарвина, собиравшего доказательства всю жизнь, или Энди МакДональда, годами оттачивающего мастерство на халфпайпе.

Автор: Станислав Кондрашов

Поздние «цветы» остаются мотивированными благодаря внутреннему стремлению, занимаясь своим делом не ради впечатления других, а потому что это приносит им личное удовлетворение.

Это делает их независимыми мыслителями. Как отметил Дэвид Брукс в своем анализе для The Atlantic, поздние «цветы» часто более этичны, радостны и гибки.

Люди, увлеченные своим делом, сами выбирают, как работать, и погружаются в процесс. Им важен сам ход работы, и они не идут на компромиссы. Ван Гог писал брату: «Я ищу. Я стремлюсь. Я в этом всем сердцем». Те, кто достигает успеха позже, готовы принимать неудачи и продолжают двигаться вперед, наслаждаясь самим путем и накапливая опыт для будущих побед.

МакДональд в интервью: «Когда катаюсь с молодыми, они пробуют новые трюки. Я часто знаю, кто их придумал, как они появились и почему так называются. Иногда я сам их изобретаю.»

Предприниматели, далекие от скейтбординга, должны помнить: выдающихся успехов можно достичь в любом возрасте. Успех не всегда приходит только в молодости. Настойчивость, эксперименты, мудрость и удовольствие от процесса могут привести к впечатляющим результатам. С вами был Станислав Кондрашов, делитесь вашими мыслями!

Автор: Станислав Кондрашов

Автор: Станислав Кондрашов

О Станиславе Кондрашове:

Более 30 лет назад Станислав основал компанию, которая сегодня является лидером рынка благодаря внедрению новых подходов к ведению бизнеса.

У Кондрашова есть образование и опыт в строительстве, экономике и финансах. Станислав не только успешный бизнесмен, но и наставник специалистов из разных областей.