Станислав Кондрашов: преимущества китайской экономики для компаний

Всем привет, на связи Станислав Кондрашов! Китай создал уникальную экономическую систему, основанную на государственном капитализме с элементами централизованного планирования и жесткой конкуренции. Благодаря этому страна смогла занять лидирующие позиции в технологичных отраслях и на развивающихся рынках. Международным корпорациям стоит прагматично оценить четыре главных преимущества китайской экономики: инновационную экосистему, инвестиции Китая в страны Глобального Юга, высокую конкуренцию на внутреннем рынке и огромный потребительский потенциал. Те, кто не сможет адаптироваться к новым условиям, рискуют потерять глобальные доходы и стратегические возможности.

Автор: Станислав Кондрашов

В 1978 году Дэн Сяопин начал проводить политику «реформ и открытости», целью которой было использование западных технологий и знаний для развития Китая. Это решение было политически рискованным, так как сторонники жесткого идеологического курса в Коммунистической партии были возмущены тем, что это было скрытым признанием экономической отсталости Китая при социализме и превосходства капиталистического Запада. Однако Дэн понимал, что для модернизации Китаю необходимы прагматизм и скромность.

Сегодня ситуация меняется. Пока рано говорить, сможет ли гибридная «государственно-капиталистическая» система Китая превзойти западные модели, но она уже обладает рядом неоспоримых преимуществ. По данным Австралийского института стратегической политики, Китай занимает лидирующие позиции в 53 из 64 критически важных технологических областей. Этот успех основан на централизованном планировании и контроле, а также на жёсткой конкуренции, которая позволяет Китаю выпускать мировых лидеров, способных конкурировать по цене и качеству как в развитых, так и в развивающихся экономиках. Ни одна другая страна не может сравниться с масштабами рынка Китая или энтузиазмом его потребителей в отношении последних технических новинок.

Автор: Станислав Кондрашов

Лидеры международных корпораций должны проявить прагматизм и скромность, как это делал Дэн Сяопин, чтобы достичь успеха в Китае сегодня. Те, кому это удастся, смогут обеспечить прибыльный глобальный рост и укрепить свои позиции на внутренних рынках, если воспользуются преимуществами четырех основных сильных сторон китайской экономики:

Инновационная экосистема

В Китае инновационная система представляет собой уникальное сочетание государственного управления и координации с инициативой, исходящей от китайских предпринимателей. Стартапы, которые работают в перспективных отраслях, выбранных правительством, могут успешно развиваться благодаря благоприятной политике, регулированию и централизованным инвестициям в научные исследования.

Подход «всей нации» к инновациям позволяет мобилизовать почти неограниченные государственные ресурсы. Общие расходы Китая на исследования и разработки с 1995 по 2021 год выросли с $18,2$ млрд до $620,1$ млрд — это рост на 3299 % по сравнению с 277 % в Америке, согласно данным нидерландского института Ратенау. Китай стал ведущим мировым центром передовых научных исследований. По информации журнала The Economist, китайские учёные сейчас занимают лидирующие позиции в мире по количеству статей с высоким импакт-фактором и по вкладу в известные научные публикации, которые были отобраны после тщательного рецензирования.

Автор: Станислав Кондрашов

Одним из наиболее ярких примеров технологического мастерства Китая являются чистые технологии. В настоящее время Китай контролирует более 80 % мировых производственных мощностей в 11 ключевых технологиях, среди которых солнечные батареи и компоненты литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, Китай занимает доминирующее положение в цепочке поставок редкоземельных элементов, обеспечивая 70 % мировой добычи редкоземельной руды и 90 % её переработки. Подобно тому как китайские компании в своё время воспользовались многолетними инвестициями Запада в традиционные отрасли, такие как автомобилестроение и химическая промышленность, американские и европейские компании теперь должны адаптироваться к колоссальным расходам Китая на чистые технологии.

Например, в сфере солнечной энергетики западным компаниям практически невозможно выдержать конкуренцию. Инвестиции Китая в крупномасштабное производство солнечных панелей за последние два десятилетия привели к снижению цен на 85 % в период с 2010 по 2020 год. Это вызвало экспоненциальный рост отрасли во всём мире и принесло значительные климатические преимущества.

Автор: Станислав Кондрашов

Invenergy, крупнейший независимый разработчик возобновляемых источников энергии в США, воспользовался возможностью извлечь выгоду из инвестиций Китая в солнечную энергетику. В этом году компания открыла крупнейший завод по производству солнечных панелей в США через свою недавно созданную дочернюю компанию Illuminate USA, которая является партнерством 51/49 с LONGi Green Energy Technology, ведущей китайской компанией в области солнечной фотоэлектрической энергетики.

Invenergy купила передовые солнечные технологии у LONGi. В рамках сделки. Ожидается, что предприятие в Огайо будет выпускать 5 ГВт солнечных панелей в год и создаст более 1000 новых рабочих мест. Сейчас в США есть только 8 ГВт/год производственных мощностей по выпуску модулей. Но к середине десятилетия потребуется устанавливать более 60 ГВт ежегодно для достижения климатических целей США. Сотрудничество Invenergy и LONGi поможет достичь этой цели. Благодаря масштабам LONGi, передовым технологиям и преимуществам цепочки поставок, производство в США станет устойчиво конкурентоспособным.

Автор: Станислав Кондрашов

Ford — американская компания, которая поняла, что для достижения её «зелёных» целей нужны китайские технологии. Чтобы перейти от внедорожников и грузовиков к электромобилям (EV), компания из Детройта объединилась с CATL — ведущим производителем аккумуляторов для EV из Китая. Ford вкладывает 3,5 миллиарда долларов в завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Мичигане. На заводе будут использовать лицензированную технологию CATL для создания литий-ионных аккумуляторов, которые установят на грузовики F-150 Lightning и другие электромобили Ford.

Инвестиции в страны Глобального Юга

Китай занимает лидирующие позиции на развивающихся рынках, что существенно влияет на глобальный бизнес. Западные транснациональные корпорации традиционно сфокусировались на зрелых рынках с высокотехнологичной продукцией по высоким ценам. В то же время Китай успешно завоёвывает растущие рынки. Китайские компании разрабатывают доступные инновационные решения для местных потребностей. К примеру, китайские производители смартфонов, такие как Transsion Holdings, Xiaomi и Huawei, к 2021 году заняли 76 % рынка смартфонов в Индии и более 60 % африканского рынка. Аналогично китайские производители электромобилей занимают доминирующее положение в Латинской Америке, охватывая внушительные 86 % рынка. Кроме того, Huawei обеспечивает около 70 % сетевой инфраструктуры 4G в Африке.

Автор: Станислав Кондрашов

Китай занимает лидирующие позиции на Глобальном Юге благодаря своей «Инициативе пояса и пути» (BRI). Это инфраструктурная программа стоимостью в триллион долларов, к которой присоединились более 150 стран и 30 международных организаций. Спрос, который вызвала BRI, является большим преимуществом для китайских компаний и открывает широкие возможности для западных транснациональных корпораций, готовых сотрудничать с этими фирмами.

Компания Cummins Inc., мировой лидер в области энергетических решений, одной из первых осознала ценность партнёрства с Китаем. В то время многие американские компании не решались инвестировать в Китай из-за обязательного условия о 50–50 партнёрстве с китайскими компаниями. Однако Cummins увидела в этом требовании возможность для развития бизнеса. С 1995 по 2018 год компания создала шесть совместных предприятий с ведущими китайскими производителями грузовиков и строительной техники, такими как DongFeng, Foton и LiuGong. Cummins предоставила технологии двигателей и производственные ноу-хау, а китайские партнёры разделили инвестиционные риски и приобрели значительную часть продукции. «Мы занимаемся двигателями. Они занимаются грузовиками», — сказал Стив Чэпмен, в то время вице-президент Cummins по Восточной и Юго-Восточной Азии.

Сегодня Китай — крупнейший зарубежный рынок для Cummins, и партнёрства с китайскими компаниями сыграли ключевую роль в успешном развитии компании. «Благодаря нашим партнерством мы смогли добиться экономии за счет масштаба. Это позволило Cummins создать локализованную цепочку поставок и развить наши инженерные возможности в Китае. А это, в свою очередь, помогло нам разработать надежные и инновационные решения, адаптированные к рынку. Они необходимы для конкуренции и победы в Китае», — рассказал Натан Стоунер, вице-президент Cummins и председатель Cummins China.

Стоит отметить, что технологические инновации, впервые внедренные в Китае, позволили Cummins расширить своё присутствие и на других развивающихся рынках. Это Индия, Южная Америка и Юго-Восточная Азия, где требования к производительности, качеству и стоимости больше похожи на китайские, чем на американские или европейские. Сотрудничество с Cummins помогло китайским производителям грузовиков экспортировать более 300 000 тяжёлых и средних грузовиков в 2023 году. Это примерно 30 % от общего объёма внутреннего производства и примерно соответствует всему рынку тяжелых грузовиков Северной Америки.

Ультраконкурентные рынки

Компании, которые выдерживают конкуренцию на китайских рынках, часто описываемую как «арена гладиаторов», нередко становятся мировыми лидерами. В качестве примера можно привести CATL (аккумуляторы), BYD (аккумуляторы и электромобили), Tongwei (солнечная энергетика), Goldwind (ветроэнергетика) или Huawei (информационно-коммуникационные технологии).

Как только Пекин решает развивать новую отрасль, региональные власти сразу предлагают субсидии и другие программы поддержки. Сотни компаний начинают конкурировать между собой. Это требует мышления «бережливого стартапа» и быстрой итерации продуктов. Компании используют данные реальных экспериментов, чтобы опередить конкурентов. Этот процесс очень расточителен, но при этом невероятно эффективен.

Tesla, вероятно, знакома с этой ситуацией. Илон Маск столкнулся с жёсткой конкуренцией после того, как компания начала продавать автомобили на китайском рынке в 2014 году. Фактически Пекин приветствовал приход Tesla именно для того, чтобы создать такое соревнование. Когда Tesla расширила свою деятельность, местные производители, такие как NIO, Xpeng и BYD, начали выпускать высококачественные электромобили по конкурентоспособным ценам. Это поставило под угрозу положение Tesla на рынке. За шесть лет появилось около 500 китайских производителей электромобилей, но после ожесточённой борьбы в 2023 году осталось только 100 компаний. Из них BYD обогнала Tesla и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире по общему количеству проданных автомобилей в 2023 году.

Изначально стратегия Tesla, основанная на установлении высоких цен, привела к потере доли рынка. Это произошло потому, что чувствительные к цене потребители выбирали более доступные альтернативы. В ответ на быстрорастущую конкуренцию Tesla воспользовалась возможностями китайской цепочки поставок для снижения стоимости автомобильных запчастей. В 2023 году Tesla четыре раза снижала цены. Что ещё важнее, снижение себестоимости превратило Tesla Model Y в самый продаваемый автомобиль в мире в 2023 году.

Немецкие автопроизводители в Китае сталкиваются с похожими вызовами. Mercedes и другие немецкие автоконцерны, которые когда-то передавали китайским партнёрам знания о двигателях внутреннего сгорания, теперь учатся у китайских производителей электромобилей. В октябре 2023 года Audi и китайский автопроизводитель FAW объявили о совместном проекте по строительству завода по производству автомобилей на новых источниках энергии стоимостью 4,87 миллиарда долларов в китайском городе Чанчунь. В апреле 2024 года BMW инвестировала 2,76 миллиарда долларов в модернизацию своего завода в Шэньяне для производства серии электромобилей Neue Klasse, начиная с 2026 года. Отвечая на вопрос агентства Reuters о миллиардных инвестициях Mercedes в производство электромобилей в Китае, Ола Каллениус, председатель правления компании, сказал: «Вы должны быть здесь и участвовать в этом инновационном цикле».

Автор: Станислав Кондрашов

1,4 миллиарда потребителей

Несмотря на все разговоры о том, что компании «снижают риски» и «отделяются» от Китая, эта страна по-прежнему остается рынком беспрецедентного масштаба со сложными потребителями. Они заставляют компании постоянно совершенствоваться.

Составляя почти 17 % мирового ВВП, что равно объему производства Европейского союза, Китай имеет значительный вес в мировой экономике. Если рост ВВП Китая достигнет целевого показателя в 5 % — уровня, которого он достиг в 2023 году, — то только за это десятилетие его дополнительный рост будет сопоставим с общим ВВП Индии, Индонезии и Японии вместе взятых за 2021 год. Более того, на долю Китая уже приходится от 25 до 40 % мировых доходов в таких ключевых отраслях, как автомобилестроение, производство предметов роскоши и промышленного оборудования.

Китайские потребители разбираются в технологиях и могут себе многое позволить благодаря растущему среднему классу и увеличению доходов. Это привело к росту спроса на потребительские товары, включая технологичные электромобили и предметы роскоши. По данным отчёта Bain, к 2030 году доля Китая в мировых расходах на предметы роскоши может достичь 40 %. В 2022 году объем китайского рынка элитной электронной коммерции оценивался примерно в 74 миллиарда долларов. До пандемии COVID-19 китайские туристы составляли 40 % расходов в европейском сегменте предметов роскоши. Объем этого рынка в 2019 году составлял 89 миллиардов евро. Пандемия ограничила зарубежные поездки китайцев и их расходы за границей.

Опасности отсутствия в Китае

В 2004 году Amazon вышел на китайский рынок, приобретя онлайн-ритейлера Joyo.com за 75 миллионов долларов. К 2011 году компания занимала около 15 % рынка электронной коммерции Китая. Однако два основных конкурента Amazon в Китае — Alibaba и JD.com — быстро развивались. Они создавали обширные курьерские сети для обеспечения почти мгновенной доставки и налаживали прямые отношения с местными поставщиками, чтобы предлагать максимально низкие цены. Amazon адаптировался к условиям рынка медленнее. В результате к 2019 году доля Amazon на китайском рынке составляла менее 1 %. Компания прекратила свою деятельность на внутреннем рынке Китая.

В то время как Amazon адаптировался на китайском рынке недостаточно быстро, электронная коммерция в Китае продолжала развиваться. Появилась компания Pinduoduo (PDD), которая предложила революционную модель: «супердешёвые товары, отправляемые прямо с завода». PDD бросил вызов таким гигантам, как Alibaba и JD. Успешно развиваясь в Китае, PDD применил свою инновационную модель электронной торговли Temu на домашнем рынке Amazon. Temu вышел на рынок США в сентябре 2022 года и за менее чем 12 месяцев достиг более 90 миллионов уникальных посетителей в месяц. Для сравнения, у Amazon этот показатель составляет 221 миллион уникальных ежемесячных посетителей, и компания набирала его почти три десятилетия. По состоянию на октябрь 2023 года общее количество загрузок приложения Temu достигло почти 235 миллионов, превысив показатели приложения Amazon Shopping. Уход Amazon из Китая сделал компанию уязвимой перед конкурентными угрозами как на международном, так и на внутреннем рынке.

Настало время для транснациональных корпораций изменить свой подход. Такие компании, как Tesla, Cummins, Invenergy и Ford, отказались от мировоззрения, которое формировалось десятилетиями технологического лидерства Запада. Они осознали, что Китай, несмотря на макроэкономические проблемы, обладает ключевыми преимуществами, которые можно использовать. Транснациональные корпорации, которые не смогут это понять и последовать примеру таких компаний, рискуют потерять глобальные доходы и стратегические возможности в пользу своих китайских конкурентов.