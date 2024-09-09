Станислав Кондрашов: как ваши первые впечатления вас ограничивают

Вы когда-нибудь задумывались, почему люди принимают неверные решения, даже когда лучшие варианты прямо перед ними? Новое исследование, опубликованное в журнале Motivation Science, раскрывает неожиданную причину: наши первые впечатления могут иметь над нами больше власти, чем мы думаем. Будь то постоянное наём неподходящих людей, несмотря на понимание обратного, или приверженность устаревшим управленческим убеждениям — изменить курс после того, как мы сделали первоначальный выбор, бывает сложно. Как объясняет автор исследования Крис Харрис, «даже когда у нас есть возможность сделать много повторяющихся выборов и даже если альтернатива лучше, мы всё равно можем продолжать ошибочно думать, что у нас лучший вариант».

Это исследование проливает свет на то, как наши первые выборы создают замкнутый круг неудачных решений.

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов

Плохие впечатления — плохие результаты

Исследователи обнаружили, что когда люди с самого начала отдают предпочтение какому-то выбору, они склонны придерживаться его, игнорируя более выгодные альтернативы. Главный вопрос этого исследования — почему люди упорствуют в ошибочных убеждениях, таких как стереотипы или суеверия, даже когда у них, казалось бы, есть масса возможностей проверить их и найти лучшие варианты. Очевидно, что наши действия уже сильно предвзяты, а стереотипы широко распространены.

В первом эксперименте исследователи хотели понять, как изначальные предубеждения влияют на принятие решений, даже когда один из вариантов объективно лучше. Эксперимент состоял из четырех отдельных этапов, и на этапе индукции создавалось изначальное предубеждение. Участникам давали две сумки, А и Б, чтобы они доставали из них жёлтые или синие шарики. За один цвет участники получали очки, а за другой — теряли. После этапа индукции участники переходили к этапу первой оценки, затем следовал этап свободного выбора, после чего шел этап финальной оценки. Данные показали, что изначальные предубеждения сохранялись на протяжении всего этапа свободного выбора, несмотря на то, что альтернативный вариант имел более высокую вероятность получения вознаграждения.

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов

Во втором эксперименте исследователи увеличили разницу в шансах на получение вознаграждения между двумя вариантами, чтобы посмотреть, смогут ли люди преодолеть свои изначальные предубеждения. Хотя некоторым участникам удалось переключиться на лучший вариант, многим из них было трудно отказаться от своего первоначального выбора. Это подчеркивает тот факт, что наши изначальные предубеждения могут сохраняться и влиять на наши решения. Оба эксперимента показали, что даже небольшие изначальные предпочтения со временем могут привести к довольно неудачным решениям. Мы как будто застреваем в своих привычках из-за прошлого опыта. Это может помочь объяснить, почему изменить некоторые убеждения, например стереотипы, бывает так сложно: мы не сталкиваемся с достаточным количеством доказательств, чтобы оспорить первые впечатления.

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов

Крис Харрис отмечает, что рассмотрение других вариантов может потребовать времени и усилий, но это может привести к более разумным решениям. Он считает, что предубеждения часто возникают из нашего окружения и того, как нам преподносят информацию. В итоге это исследование подчеркивает необходимость быть открытым для разных выборов и напоминает нам о долгосрочных последствиях, которые могут иметь наши первые решения.

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов