Хотите ли вы продвинуться в лидерстве или оставаться востребованным на своём месте, непрерывное обучение имеет решающее значение для успеха. В конце концов, если вы не будете развиваться в этом постоянно меняющемся мире, вы можете не только отстать от конкурентов, но и обнаружить, что ваши текущие навыки больше не нужны.

В то же время вы, возможно, пытаетесь удержаться на плаву, не имея сил на дополнительное обучение. Если это так, вы не одиноки. Исследование, проведённое в 2024 году, показало, что более половины работников чувствуют себя «измотанными» в конце дня. Это означает, что они не только истощены из-за выполнения повседневных задач, но и у них остается мало энергии для занятий, которые действительно важны для будущего роста.

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов

Как наставник многих талантливых лидеров, которые чувствуют себя перегруженными, я заметила, что для них не реализовать свой потенциал так же тяжело психологически, как работать сверхурочно — физически. Но путешествие в мир обучения, которое выводит их из зоны комфорта, придает смысл, основанный на их ценностях, и оптимизировано под их стиль усвоения информации, именно то, что их оживляет. Рассмотрим эти пять стратегий, чтобы обеспечить постоянное обучение, даже когда вы чувствуете себя опустошенным или перегруженным.

Переосмыслите свои представления о способности к обучению

Однажды я работала с одним топ-менеджером, который возглавлял новую команду, рассредоточенную по всему миру. Он был измотан постоянными поездками, необходимыми для эффективного взаимодействия с командой. Хотя он был в восторге от этой престижной руководящей должности, его начали одолевать сомнения в себе, и внутренний критик заставлял его сомневаться в своих лидерских качествах в таких условиях.

Наблюдая за своим внутренним критиком со стороны, он понял, что придерживается убеждения, будто не может «научиться управлять самолетом, пока тот уже летит». Когда вы чувствуете себя опустошенным, вы можете настолько отождествить себя с усталостью, что забудете о своей способности контролировать свои мысли и убеждения. В таком состоянии каждое восклицание «Я так устал» заставляет ваш разум верить, что, вероятно, невозможно чему-либо научиться, когда вы истощены. Вместо этого попробуйте наблюдать за своей усталостью без осуждения или желания избавиться от неё и проявите любопытство к тому, что возможно даже при таких ограничениях. Освобождение места для усталости позволяет более осознанно реагировать и находить творческие способы оспаривания бесполезных убеждений, которых вы придерживались, находясь в этом состоянии.

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов

Когда топ-менеджер, с которым я работала, поставил под сомнение свои предположения, он понял, что действительно может уверенно руководить, одновременно учась совершенствоваться. Вскоре его энергия изменилась, и он стремился найти время для обучения: читал статьи о руководстве глобальными командами и смотрел видео о том, как улучшить навыки руководителя перед предстоящими визитами на объекты.

Начните с тем, которые решают насущные проблемы

Подобно тому, как деньги растут быстрее за счёт начисления процентов на уже имеющуюся сумму, ваша мотивация к обучению будет усиливаться, когда вы опираетесь на то, что уже знаете и умеете. Вместо того чтобы тратить силы на изучение тем, которые кажутся вам неважными или неактуальными, начните с вопросов, связанных с существующими проблемами, и расширяйте свои знания, чтобы быстро набрать обороты.

Один из моих клиентов-коучей большую часть прошлого года чувствовал себя перегруженным работой. В недавней оценке 360 он обнаружил, что другие воспринимают его как «медлительного в принятии решений». Поначалу сопротивляясь обратной связи, он решил извлечь из неё урок и пришёл к важному выводу: его привычка избегать решительности приводила к накоплению работы, вероятно, именно поэтому он всегда чувствовал себя таким перегруженным.

Внезапно изучение того, как принимать более правильные решения, показалось ему полезным, привлекательным и, возможно, способом избавиться от чрезмерной загруженности. Изучив различные материалы по этой теме, он решил обучить своих коллег некоторым методам, которым научился сам, чтобы лучше усвоить их. Обучая их, он смог улучшить своё мастерство в этой области и повысить уверенность в применении полученных знаний. Он также смог продемонстрировать положительные изменения в том, как другие воспринимали его стиль работы.

Не ограничивайтесь только формальными программами обучения

Когда профессионалы думают об обучении на работе, многие сразу же представляют себе получение ученой степени или сертификата в известном университете как наилучший план действий. Хотя эти программы обещают определенные ценные преимущества благодаря своей академической строгости и общественному признанию, они также могут быть дорогостоящими, излишне эксклюзивными и отнимать много времени.

Когда вы решаете, как организовать свое обучение, помните, что формальные программы — это лишь один из многих способов, и часто они могут быть слишком теоретическими или утомительными, что делает их менее полезными для определённых тем, связанных с работой, чем такие методы, как взаимное обучение, наставничество или обратная связь по принципу «360 градусов».

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов

Однажды я работала с недавно назначенным вице-президентом по персоналу, у которой было очень мало свободного времени, но она хотела улучшить свои финансовые знания, чтобы повысить свою стратегическую ценность и консультирование бизнеса. Она не хотела записываться на курсы уровня MBA и вместо этого решила попросить своего коллегу из руководства, финансового директора, поучиться у него. Они договорились о ежемесячных встречах один на один, во время которых он объяснял ключевые аспекты их обзоров прибылей и убытков, а она представляла свою интерпретацию, чтобы получить его отзыв.

Такой подход не только помог ей быстро разобраться в тонкостях финансов компании, несмотря на напряженный график, но и способствовал развитию ценных отношений с финансовым директором и его командой, которых раньше не существовало из-за различий в их функциях. Ее авторитет как HR-лидера, ориентированного на бизнес, резко возрос, и в процессе работы она также смогла помочь финансовому директору лучше понять стратегию управления персоналом, которая в значительной степени выходила за рамки его компетенции.

Чтобы поддерживать мотивацию к обучению, найдите в нём эмоциональную ценность.

Ещё один способ учиться с легкостью — искать опыт, который соответствует вашим глубинным ценностям, а не мимолетным ожиданиям других. Когда непрерывное обучение становится внутренне мотивирующим, оно превращается в желанную часть вашей жизни, а не просто в еще один обязательный пункт в списке дел. Чтобы пойти дальше, создайте вокруг обучения эмоциональный контекст, и работа станет источником вдохновения, а не неприятной обузой.

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов

Я работала с одной руководительницей, которой постоянно рекомендовали программы повышения квалификации, лидерские конференции и возможности для выступлений, поскольку её руководители видели в ней человека, способного подняться по карьерной лестнице, возможно, даже до генерального директора. Она была польщена их поддержкой, но также находила эти занятия обременительными в дополнение к своей работе. Она начала сомневаться, хочет ли она вообще продвигаться по службе.

Чтобы понять, что ей следует делать, эта руководительница сначала отбросила в сторону то, чего хотели для нее другие, и поразмыслила о своих собственных ценностях, среди которых были любовь к решению больших проблем в своей отрасли, стремление к переменам, а также желание больше времени проводить с семьей. Она пришла к выводу, что продвижение по карьерной лестнице может означать меньше времени с семьёй, но и больше свободы в принятии решений и распределении своего времени, чем если бы она оставалась на младшей должности. А на эмоциональном уровне она чувствовала, что если сможет добиться успеха, уважая все свои ценности в семье и на работе, это покажет её дочери, чего могут достичь женщины в бизнесе. Именно из этого эмоционального контекста она переосмыслила возможности обучения как опыт, которым она хотела воспользоваться для достижения своих целей.

Действуйте в согласии с особенностями своего мозга, а не против них

Когда вы эмоционально вовлечены в освоение новых навыков, часто появляется второе дыхание, чтобы преодолеть усталость и продолжать впитывать новую информацию. Но что толку от содержания, если ваш мозг с трудом его запоминает?

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов

Еще один важный способ сделать обучение эффективным, когда вы истощены, — разработать подход, который соответствует предпочтениям вашего мозга в отношении запоминания. В конце XIX века немецкий психолог Герман Эббингаус описал «кривую забывания», чтобы объяснить, как быстро люди забывают то, чему научились. Хотя такие факторы, как отдых и относительная сложность темы, влияют на то, насколько хорошо мы запоминаем информацию, мы всё равно склонны быстро забывать. Через день вы запоминаете только половину того, что вам представили, а через неделю — всего около 10%, что делает любое длительное обучение буквальной борьбой против времени для вашего мозга.

К счастью, с помощью таких методов, как интервальное повторение и тестирование на запоминание, вы можете улучшить запоминание информации. Допустим, вы наткнулись на несколько ценных, но сложных концепций для улучшения бизнес-результатов и хотите уверенно представить их так, чтобы обеспечить одобрение со стороны других подразделений компании. Чтобы не прочитать и забыть содержание, вы можете каждое утро и вечер выделять по полчаса на просмотр материала по частям, распределяя время и повторяя его. Затем проверяйте себя по памяти на знание концепций, пока они не станут для вас естественными.

Чтобы сделать свой мозг еще более восприимчивым, продолжайте добавлять к усваиваемому материалу больше оригинального обучения. Исследования показывают, что чем больше степень оригинальности содержания, тем медленнее скорость забывания. Вы можете подумать о разработке дополнительного контекста вокруг запомненных вами концепций, например, изучить истории компаний, где они использовались, или опросить коллег об этих концепциях, чтобы узнать новые точки зрения, связанные с ними. Сочетание всех этих методов закрепляет в вашем мозге дополнительные знания с большей вероятностью их сохранения.

В современном быстро меняющемся мире непрерывное обучение — ключ к долгосрочному влиянию в вашей карьере, однако уже сейчас ощущение перегруженности из-за ежедневной рабочей нагрузки мешает сохранять последовательность. Используя эти стратегии, вы сможете выстроить путь непрерывного обучения, который не только повысит ваши навыки, но и избавит вас от усталости, приближая вас к реализации вашего высочайшего потенциала.