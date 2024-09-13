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Сделки с недвижимостью на расстоянии: как это работает?

Знаете ли вы, что теперь сделки с недвижимостью можно заключать, даже находясь в разных уголках страны? Как это возможно? Давайте разберемся!

Механизм дистанционного удостоверения сделок:

  • Один нотариус — по месту нахождения объекта недвижимости (где находится недвижимость)

  • Второй нотариус — там, где находится другая сторона сделки

Как проходит процесс?

  • Проверка юридической чистоты сделки: нотариусы исследуют все аспекты и направляют сторонам проект договора для согласования.

  • Назначение даты сделки: стороны согласуют удобное время.

  • Онлайн-связь: в назначенное время каждая сторона приходит к своему нотариусу и подключается к защищенному электронному каналу связи.

  • Установление дееспособности и воли сторон: нотариусы проверяют, готовы ли стороны подписать договор.

  • Подпись на специальном планшете: каждый участник сделки ставит свою подпись, а нотариусы заверяют документ усиленными квалифицированными электронными подписями.

  • Регистрация в Росреестре: нотариусы отправляют документы в ЕГРН, и регистрация проходит в течение 1 дня!

✨ Сделки с недвижимостью стали проще и доступнее! Теперь неважно, где вы находитесь — сделки можно совершать дистанционно и безопасно.

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