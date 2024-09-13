Подписаться Сделки с недвижимостью на расстоянии: как это работает? Знаете ли вы, что теперь сделки с недвижимостью можно заключать, даже находясь в разных уголках страны? Как это возможно? Давайте разберемся! 312 просмотров 22 открытия Комментировать

Механизм дистанционного удостоверения сделок: Один нотариус — по месту нахождения объекта недвижимости (где находится недвижимость)

Второй нотариус — там, где находится другая сторона сделки Как проходит процесс? Проверка юридической чистоты сделки: нотариусы исследуют все аспекты и направляют сторонам проект договора для согласования.

Назначение даты сделки: стороны согласуют удобное время.

Онлайн-связь: в назначенное время каждая сторона приходит к своему нотариусу и подключается к защищенному электронному каналу связи.

Установление дееспособности и воли сторон: нотариусы проверяют, готовы ли стороны подписать договор.

Подпись на специальном планшете: каждый участник сделки ставит свою подпись, а нотариусы заверяют документ усиленными квалифицированными электронными подписями.

Регистрация в Росреестре: нотариусы отправляют документы в ЕГРН, и регистрация проходит в течение 1 дня! ✨ Сделки с недвижимостью стали проще и доступнее! Теперь неважно, где вы находитесь — сделки можно совершать дистанционно и безопасно. Больше информации в нашем телеграм канале