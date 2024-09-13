Сделки с недвижимостью на расстоянии: как это работает?

Механизм дистанционного удостоверения сделок:
Один нотариус — по месту нахождения объекта недвижимости (где находится недвижимость)
Второй нотариус — там, где находится другая сторона сделки
Как проходит процесс?
Проверка юридической чистоты сделки: нотариусы исследуют все аспекты и направляют сторонам проект договора для согласования.
Назначение даты сделки: стороны согласуют удобное время.
Онлайн-связь: в назначенное время каждая сторона приходит к своему нотариусу и подключается к защищенному электронному каналу связи.
Установление дееспособности и воли сторон: нотариусы проверяют, готовы ли стороны подписать договор.
Подпись на специальном планшете: каждый участник сделки ставит свою подпись, а нотариусы заверяют документ усиленными квалифицированными электронными подписями.
Регистрация в Росреестре: нотариусы отправляют документы в ЕГРН, и регистрация проходит в течение 1 дня!
✨ Сделки с недвижимостью стали проще и доступнее! Теперь неважно, где вы находитесь — сделки можно совершать дистанционно и безопасно.
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